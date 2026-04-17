AVIS Rimini, numeri in crescita: oltre 11mila soci e più di 13mila donazioni nel 2025

Presentato il bilancio sociale a Coriano: “La donazione è un gesto fondamentale per la salute collettiva”, rafforzata la collaborazione con le istituzioni locali

Nella giornata di mercoledì 15 aprile il Sindaco di Coriano Gianluca Ugolini ha incontrato il Presidente di AVIS Provinciale Rimini Pietro Pazzaglini e Sonia Pagnoni, Presidente di AVIS Comunale.

Nel corso dell’incontro è stato illustrato il Bilancio Sociale 2025 di AVIS Provinciale Rimini, documento che racconta l’impegno dell’associazione sul territorio e il valore generato per la comunità.

Nel 2025 AVIS ha potuto contare su 11.055 soci, di cui 10.898 donatori, a testimonianza di una partecipazione ampia e radicata. Sul fronte dell’attività, sono state raccolte 13.561 unità di sangue, 2.881 unità di plasma e 39 unità di piastrine, contribuendo in modo concreto alla tutela della salute collettiva.

Importante anche il lavoro di prevenzione, con 25.509 visite e analisi gratuite effettuate, e il contributo dei volontari: 252 persone impegnate per un totale di circa 22.400 ore di attività.

L’incontro ha rappresentato una gradita occasione di confronto e dialogo, finalizzata a rafforzare una collaborazione sempre più utile e positiva per il territorio, nella promozione della cultura della donazione e dei valori della solidarietà.

«Il Bilancio Sociale di AVIS restituisce numeri importanti, ma soprattutto il valore di una comunità che si prende cura degli altri. Come amministrazione vogliamo rafforzare ulteriormente la collaborazione, sostenendo l’organizzazione per rendere i servizi sempre più efficienti per la salute collettiva e promuovendo una sempre più ampia partecipazione alla cultura della donazione. Desidero lanciare un messaggio ad ogni cittadino, affinché si senta direttamente responsabile e partecipe di questa buona pratica che riveste una funzione sociale di particolare rilevanza, perché donare il sangue è un gesto importante per la comunità e per la singola persona», dichiara il Sindaco Gianluca Ugolini.