Avs non molla su Vendola in Puglia

ale la tensione con il Pd, mentre il centrodestra tratta sul Veneto

Alleanza Verdi e Sinistra non intende arretrare sulla candidatura di Nichi Vendola in Puglia. «È in gioco la credibilità della coalizione», ha ribadito il portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli. La linea però apre un fronte di scontro con il Partito democratico, che continua a sostenere l’ex sindaco di Bari Antonio Decaro come nome di riferimento per la Regione.

Il tema sarà al centro dell’incontro di questa sera alla festa di Avs a Roma, dove si ritroveranno i leader del centrosinistra: dalla segretaria dem Elly Schlein al presidente del M5S Giuseppe Conte, fino agli stessi Bonelli e Nicola Fratoianni.

Intanto, sul fronte opposto, il centrodestra resta alle prese con la partita veneta. Per sciogliere i nodi legati alla ricandidatura di Luca Zaia, si attende un faccia a faccia tra il governatore e il leader della Lega Matteo Salvini.

In parallelo, la Lega prepara le mosse in vista della legge di bilancio: rottamazione delle cartelle, alleggerimenti fiscali e una tassa «su chi ha fatto miliardi di profitti» sono i temi sul tavolo del Carroccio, che ha riunito i suoi ministri nelle ultime ore.

Sul versante economico, arriva la richiesta del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che sollecita al governo uno stanziamento di 8 miliardi per rifinanziare le misure a sostegno delle imprese.