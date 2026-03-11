Avviato il procedimento per l’ampliamento del polo fieristico di Rimini

Pubblicazione sul BURERT e avvio delle consultazioni pubbliche per il progetto presentato da Italian Exhibition Group

È iniziato oggi con la pubblicazione sul BURERT (Bollettino Ufficiale Emilia-Romagna) il procedimento unico (ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017) per l’approvazione del progetto per l’ampliamento del polo fieristico di Rimini.

Il quartiere fieristico di Rimini costituisce infrastruttura di interesse pubblico (così come riconosciuto dalla legge regionale 12/2000) ed il suo ampliamento configura il potenziamento di un’infrastruttura strategica del sistema fieristico, strumento fondamentale della politica regionale, rilevante per lo sviluppo economico, produttivo e turistico.

L’intervento di ampliamento presentato da Italian Exhibition Group prevede la realizzazione di un nuovo padiglione espositivo sul lato ovest della fiera, con l’obiettivo di aumentare la superficie espositiva del Polo Fieristico. È inoltre previsto un potenziamento della dotazione parcheggi, per consentire una adeguata capacità sia in relazione alle future necessità fieristiche sia per dare una risposta alle carenze attuali in termini di posti auto, in particolare in concomitanza con le manifestazioni più importanti, garantendo una migliore ed efficiente dislocazione dei parcheggi. Sono inoltre inseriti nel progetto dotazioni di verde e di parcheggio ad uso pubblico, in previsione a ridosso del quartiere, in una quota proporzionale all’ampliamento della struttura.

L’avvio di procedimento unico - in pubblicazione da oggi anche sull’Albo Pretorio del Comune di Rimini - consentirà le procedure di partecipazione e consultazione finalizzate all’approvazione del progetto di opera di interesse pubblico e consentirà (conformemente a quanto previsto dal comma 2 dell’art.53):

di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera secondo la legislazione vigente;

di approvare la localizzazione dell’opera di interesse pubblico;

di approvare la variante alla strumentazione urbanistica (variante PSC - RUE - normativa e cartografica e ZAC);

di approvare, ai sensi dell’art.10 comma 4 del Dlgs.152/2006, la verifica di assoggettabilità ambientale di VIA (screening) nell'ambito della VAS-VALSAT;

di conseguire l’apposizione di vincolo espropriativo;

di conseguire la dichiarazione di pubblica utilità.

Tutti gli elaborati sono depositati per la libera visione del pubblico sia sul sito web del Comune, sia presso gli Uffici del Dipartimento di Pianificazione e Gestione territoriale - Via Rosaspina n. 21, IV piano - 47923 Rimini per 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi a far data dall’avvenuto deposito, da oggi e fino all’ 11 maggio 2026. Entro tale termine chiunque può prendere visione, ottenere le informazioni pertinenti e formulare osservazioni.

Tutte le informazioni e gli elaborati sono consultabili anche sul sito istituzionale del Comune di Rimini, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Pianificazione e governo del territorio”, a questa pagina