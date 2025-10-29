Avvistamenti di lupi, anche Viserba Monte in allerta: "Siamo stanchi e abbiamo paura"

Daniele Merlini, presidente del comitato: "Faremo l'attenti al lupo di Halloween"

Tiene banco in questi giorni a Rimini il dibattito sulle frequenti incursioni dei lupi, con attacchi ad animali da cortile e domestici. Gli avvistamenti sono in crescita anche a Rimini Nord, lamenta Daniele Merlini del comitato Viserba Monte, "a ridosso della linea ferroviaria Rimini-Ravenna, vicinissimi al mare e ai centri abitati". Per Merlini Rimini Nord "vive costantemente nella paura del lupo". Il presidente del comitato usa anche il sarcasmo: "Lanceremo l'allarme Attenti al lupo di Halloween!". Ma i cittadini temono altri incontri con i lupi, come riferisce Merlini: "In tanti si continuano a chiedere perché se ne parli così tanto ma ancora le autorità competenti non abbiano fatto nulla, perché questi animali non siano stati allontanati o riportati in posti più adatti". Viserba Monte si unisce agli appelli di Marco Succi, presidente del comitato Quartiere 11, chiedendo un intervento urgente: "Intervenire è importante e doveroso verso i cittadini, verso un'intera città che ha più volte lanciato l'allarme. Siamo stanchi e terrorizzati di vivere le notti così".