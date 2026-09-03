Azione Cattolica, 600 giovani riminesi pronti per il Campo di Settembre

Dal 6 al 13 settembre undici strutture dell’arco alpino ospiteranno i ragazzi di 21 parrocchie

Sono anche quest’anno circa seicento i giovanissimi delle scuole superiori pronti a partire per il tradizionale “Campo di Settembre”, il Camposcuola promosso dal Settore Giovani dell’Azione Cattolica di Rimini. Domenica 6 Settembre il ritrovo per la partenza è alle ore 8.00 alla Parrocchia S.Martino di Bordonchio con la S.Messa, presieduta dal Vescovo Nicolò.

Sono undici le strutture dell’arco alpino, principalmente nella zona Bellunese del Cadore, che saranno “invase” dai giovani riminesi dal 6 al 13 Settembre, con gruppi provenienti da 21 parrocchie della Diocesi, oltre ad una casa “nuova” dedicata ai ragazzi di 19-20 anni. Ad accompagnare gli adolescenti ci saranno circa 20 sacerdoti e 150 tra educatori e volontari del personale di cucina che anche quest’anno hanno scelto di dedicare le proprie ferie e vacanze settembrine alla cura e all’animazione dei giovanissimi riminesi dell’AC in montagna. Giochi, escursioni, catechesi, serate, incontri, veglie, Messe, preghiere, servizi: questo aspetterà i ragazzi la prossima settimana.

Il tema scelto dall’associazione diocesana per il camposcuola 2026 è “Makarios”, dal greco “gioioso, felice”, che scaturisce dall’icona biblica dal Vangelo di Luca dell’incontro di Gesù con Zaccheo, che “scese in fretta e lo accolse pieno di gioia”.

Anche il Vescovo mons. Nicolò Anselmi, accompagnato dal Presidente Diocesano Alberto Cavalli, dall’assistente del Settore Giovani don Davide Arcangeli e dai vicepresidenti del Settore Giovani Leonardo Malavasi e Filippo Pasquini, visiterà le case del Camposcuola, da Lunedì 7 a Mercoledì 9 Settembre, portando l’abbraccio e il sostegno di tutta la chiesa riminese e dell’Associazione diocesana all’ormai cinquantennale iniziativa dell’Azione Cattolica.

Quest’anno ci sarà anche una nuova casa dedicata ai ragazzi di 19-20 anni: presso la struttura “Alle Alpi” di Santo Stefano di Cadore si terrà il campo “GPS - Cerca la tua direzione”, animato da alcuni educatori del centro diocesano che proporranno un camposcuola più “esperienziale” incentrato sul tema della scelta, partendo dal Vangelo delle Beatitudini, in un percorso che porterà i ragazzi ad incontrare realtà del territorio, visitare luoghi significativi, ascoltare testimonianze e confrontarsi tra più grandi.