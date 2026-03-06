Azzardo, a Rimini 807 milioni di euro giocati nel 2024

Cresce del 25,6% il gioco online: il Distretto di Riccione attiva incontri di supporto per le famiglie

Nel 2024 in provincia di Rimini sono stati giocati 807 milioni di euro, con una spesa pro capite pari a 2.775 euro e una perdita complessiva di 116 milioni di euro. I dati, contenuti nel report “Pane & Azzardo” di Federconsumatori e Cgil, evidenziano una crescita significativa del gioco d’azzardo online, aumentato del 25,6% in un solo anno, il valore più alto a livello regionale. Un trend che si inserisce in un quadro più ampio di aumento dell’azzardo in Emilia-Romagna, con rilevanti ricadute sul piano sociale e sanitario, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Alla luce di questo scenario, l’Unità Operativa Complessa Dipendenze Patologiche di Rimini (direttore Teo Vignoli), in collaborazione con il Distretto di Riccione e la Cooperativa Il Maestrale, promuove un ciclo di incontri gratuiti di sostegno rivolti ai familiari di persone con problematiche di gioco d’azzardo.

Il percorso si svolgerà nella sede di A-Social Space a Riccione (via Mantova 6) e ha l’obiettivo di offrire uno spazio di ascolto, condivisione e supporto, aiutando i familiari a riconoscere e comprendere l’impatto della dipendenza e a sviluppare strategie di gestione e tutela personale. Gli incontri adottano il metodo dei 5-step, basato sul modello stress–strain–coping–support, intervento specifico per le famiglie delle persone con dipendenze patologiche.

Gli appuntamenti si terranno ogni 15 giorni, il giovedì dalle ore 19.30 alle 21, nelle seguenti date: 12 marzo, 26 marzo, 9 aprile, 23 aprile e 7 maggio.

​“I dati emersi dal report 'Pane & Azzardo' non sono semplici statistiche, ma rappresentano un segnale d'allarme che come Amministrazione e come Distretto di Riccione non possiamo ignorare – sottolinea Daniela Angelini, Sindaca di Riccione e Presidente del Comitato di Distretto - Il fatto che la nostra provincia, che pure risente dell’incidenza turistica, registri l'incremento più alto in Emilia-Romagna per il gioco online ci dice che il fenomeno ha cambiato pelle, entrando nelle case in modo silenzioso e pervasivo, colpendo trasversalmente ogni fascia d'età. Di fronte a una perdita economica territoriale che supera i 110 milioni di euro, il rischio di una deriva sociale è concreto. Come Presidente del Comitato di Distretto, ritengo fondamentale che le istituzioni non si limitino alla sola analisi del problema, ma agiscano con interventi di welfare di prossimità. Questo ciclo di incontri nasce proprio dalla volontà di non lasciare sole le famiglie, che spesso sono le prime a subire l'urto devastante, economico ed emotivo, della dipendenza di un congiunto. ​Attraverso la sinergia con l'Unità Operativa Dipendenze Patologiche e la Cooperativa Il Maestrale, mettiamo a disposizione del Distretto Sud strumenti scientifici e spazi di ascolto protetti. Proteggere i familiari significa salvaguardare la tenuta sociale del nostro territorio e offrire una via d'uscita dall'isolamento a chi, pur non giocando in prima persona, vive quotidianamente il dramma dell'azzardo”.

Gli incontri saranno condotti e facilitati da un operatore dello sportello Match che accompagnerà i partecipanti in questo percorso. Per chi fosse impossibilitato a frequentare in presenza sarà prevista, su richiesta, anche la possibilità di un corso online.

L’iniziativa è gratuita e rientra tra le attività previste dal Piano di Zona per il Benessere e la Salute del Distretto di Riccione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare lo Sportello Match nella sede di A-Social Space (via Mantova 6, Riccione), il numero telefonico 351-5039709 o l’indirizzo email [email protected].



