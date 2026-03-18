'Babbo Basket' al Multieventi di San Marino

Una serie di sfide genitori-figli (di tutte le categorie di minibasket). Manifestazione organizzata dalla FSP in occasione della Festa del Papà

In occasione dell’imminente Festa del Papà, la Federazione Sammarinese Pallacanestro ha voluto organizzare, con la collaborazione preziosa di Coolthings, una giornata speciale all’insegna della famiglia e della palla a spicchi. È doppia B, “Babbo Basket”, una serie di partite tra papà e figli che hanno coinvolto tutte le categorie del Minibasket e il Settore femminile.

Gli istruttori ed educatori FSP, Valentini, Messina, Cristiano e Colella, hanno coinvolto le annate 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Per ogni classe d’età, sfida babbi contro figli, con partite da due tempi di 10’ e presentazione ufficiale prima del match. Un bel modo per divertirsi assieme e per condividere il parquet come avversari per un giorno.

Con i babbi vestiti di bianco e i piccoli Titani in blu, si è partiti alle 9.30 con le fasce d’età più piccole, per poi proseguire ogni ora con le annate successive. Il gran finale nel primo pomeriggio con i 2014-2015 e con il Settore femminile (2014-2015-2016).

Un grazie al nostro partner Coolthings, con Jessica Gasperoni che è stata omaggiata dal presidente FSP, Luca Liberti.

Per la nostra pallacanestro è stata una mattinata di sorrisi e festa, di coinvolgimento e condivisione, con la grande partecipazione delle famiglie assieme ai bimbi. Un evento da veri Titani!