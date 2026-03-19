Baci e palpeggiamenti forzati in caserma: a processo finanziere di 55 anni

Militare a giudizio per violenza e violata consegna: portò una civile in caserma di notte

Un appuntato scelto di 55 anni, difeso dall’avvocato Piero Venturi, è a giudizio per violenza sessuale ai danni di una 51enne pesarese, assistita dall’avvocato Claudia Montanari. I fatti risalgono al dicembre 2022 e sarebbero avvenuti all’interno di una caserma del Riminese durante un turno notturno.

In aula l’imputato ha respinto le accuse, sostenendo che l’incontro fu consensuale e parlando di un possibile risentimento della donna legato a una precedente sanzione fiscale. L’uomo ha riferito di effusioni reciproche durate pochi minuti, senza costrizioni.

Di diverso avviso la Procura, secondo cui la donna sarebbe stata baciata e palpeggiata con la forza, nonostante il suo dissenso. Il militare ha già risarcito la presunta vittima con 20mila euro.

Contestata anche la violata consegna per aver fatto entrare una civile in caserma durante il servizio. Il processo è stato rinviato a maggio per la discussione.