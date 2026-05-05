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Bacia quattordicenne all'uscita da scuola: 52enne indagato a Rimini per violenza sessuale

L'uomo aveva già cercato di attirare la giovane nel negozio più volte

A cura di Glauco Valentini Glauco Valentini
05 maggio 2026 07:12
Bacia quattordicenne all'uscita da scuola: 52enne indagato a Rimini per violenza sessuale - Foto di repertorio
Foto di repertorio
Rimini
Cronaca
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Un 52enne bengalese residente a Rimini, è indagato per violenza sessuale aggravata dopo aver baciato sulla bocca una ragazzina di 14 anni mentre tornava da scuola. Il fatto è avvenuto lo scorso novembre davanti a un negozio di alimentari.

La vittima, sentita ieri in incidente probatorio davanti al gip Alessandro Capodimonte su richiesta del pm Davide Ercolani, ha confermato con precisione quanto accaduto. La minore, dopo l'episodio, era fuggita in stato di choc e aveva raccontato tutto alla madre tra le lacrime. La donna si era quindi recata al negozio per chiedere spiegazioni all'uomo, che aveva negato e le aveva chiesto di non chiamare i carabinieri. I militari sono poi intervenuti, allertati da una passante che aveva assistito alla discussione.

Dalle indagini è emerso che il 52enne avrebbe in precedenza ripetutamente invitato la ragazzina a entrare nel negozio, tanto che la madre le aveva già raccomandato di evitarlo. Il caso si avvia ora verso un probabile rinvio a giudizio. L'indagato è difeso dall'avvocata Paola Sagliocca del Foro di Rimini.

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