“Backstage on Stage”: a Rimini il confronto sulla formazione nel settore fieristico

Un confronto tra istituzioni, imprese ed enti formativi sul ruolo strategico delle competenze nello sviluppo del settore fieristico ed eventi

Il 14 aprile alle ore 14:30, nell’ambito di MirTechExpo presso la Fiera di Rimini, ObService – ente accreditato dalla Regione Emilia-Romagna e cooperativa sociale di Rimini – insieme a Prostand Academy presenta la tavola rotonda “Backstage on Stage”, un momento di confronto dedicato al ruolo strategico della formazione nel settore fieristico e degli eventi. Aprirà i lavori il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad.

ObService si configura come un vero ecosistema educativo orientato alla crescita individuale e collettiva, con percorsi costruiti insieme alle imprese, forte integrazione tra formazione e lavoro e approccio “learning by doing”. Sotto la guida del Presidente Giordano Pecci, l’ente punta sulla valorizzazione del capitale umano come leva di sviluppo economico e sociale, aderendo ai principi dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile e inclusivo; inoltre supporta percorsi di inserimento lavorativo secondo la Legge 68, diffondendo nelle imprese una cultura inclusiva che valorizza l’accoglienza, il rispetto reciproco e la valorizzazione di ogni soggetto.

In questo contesto si inserisce anche la visione di Prostand Corporate Academy, che nasce con l’obiettivo di contribuire alla realizzazione personale attraverso la formazione specializzata e il lavoro, in particolare nel settore dell’architettura temporanea, valorizzando il talento, favorendo l’inclusione e promuovendo il benessere delle persone. Un approccio che rafforza la sinergia tra sistema formativo e mondo produttivo, in linea con le trasformazioni del comparto fieristico. Elemento centrale dell’evento sarà la partecipazione di Vincenzo Colla, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, che porterà il contributo delle politiche pubbliche in materia di sviluppo economico, formazione e innovazione, evidenziando il valore delle competenze come leva per la competitività dei territori.

Il tavolo si caratterizza per la presenza di interlocutori autorevoli e complementari. Corrado Peraboni, Amministratore Delegato di Italian Exhibition Group, e Roberto Bondioli, Amministratore Delegato di Prostand Exhibition, porteranno una visione industriale e operativa maturata all’interno del sistema fieristico, con particolare attenzione al ruolo della formazione continua, ai processi di certificazione delle competenze e all’integrazione dei principi di D&I nelle strategie aziendali. Accanto a loro, Carmelina Fierro, psicologa del lavoro ed esperta di pari opportunità, offrirà una lettura centrata sulla dimensione umana della formazione, mentre Oriana Ciarrocchi, Presidentessa del Comitato Scientifico di ItalShow, approfondirà il tema delle competenze tecniche, della sicurezza e dell’evoluzione delle professionalità nel settore. Completa il quadro Chiara Mussoni, Direttrice di Observice - Città dei Maestri, con il contributo sul ruolo degli enti accreditati nella progettazione di percorsi formativi coerenti con i fabbisogni delle imprese e orientati all’inclusione. La moderazione è affidata a Carolina Marinelli, che guiderà un confronto strutturato tra istituzioni, imprese e sistema formativo, mantenendo il focus sul valore concreto delle competenze.

L’incontro intende evidenziare come, in un settore caratterizzato da continua trasformazione, la formazione rappresenti un’infrastruttura essenziale per costruire professionalità qualificate e riconosciute. Prevista la consegna dei diplomi ai Tecnici del Suono (anno 2025) e degli attestati ai Tecnologi del Legno (anno 2026), a testimonianza del legame diretto tra percorsi formativi e occupazione. “Backstage on Stage” si configura così come un tavolo di dialogo qualificato, in cui istituzioni, imprese e sistema formativo convergono su una visione condivisa: investire nella formazione significa sostenere sviluppo, innovazione e inclusione in un settore chiave per l’economia del territorio.