Bagnaia trionfa nella Sprint di Sepang: festa Ducati, Acosta sul podio dopo la penalità di Aldeguer

Il campione del mondo precede Alex Márquez e Pedro Acosta

È festa grande nei box del Ducati Lenovo Team e del team Gresini dopo la Sprint Race del Gran Premio della Malesia, sul circuito di Sepang. Francesco Pecco Bagnaia ha conquistato una vittoria magistrale davanti ad Alex Márquez, firmando una doppietta tutta italiana per la casa di Borgo Panigale.

Sul podio è poi salito Pedro Acosta con la KTM, approfittando della penalità inflitta a Fermín Aldeguer. Lo spagnolo del team Speed Up, inizialmente terzo al traguardo, è stato infatti retrocesso al settimo posto per una pressione irregolare delle gomme rilevata nel post-gara.

Nonostante la sanzione, Aldeguer può comunque festeggiare: grazie ai risultati ottenuti, ha conquistato matematicamente il titolo di Rookie of the Year, premio riservato al miglior debuttante della stagione.

Per Bagnaia, la vittoria di Sepang rappresenta un importante passo avanti nella corsa al titolo mondiale, mentre Ducati consolida ulteriormente la sua supremazia nella classe regina.