Bagno di Romagna accoglie il Giro del Mito: un weekend tra bici, natura e storia

Cronoscalata di Selvapiana e due percorsi

Domenica 13 luglio 2025 si terrà la prima edizione del Giro del Mito-ElectricLine, nuova granfondo ciclistica con partenza e arrivo a Bagno di Romagna, nel cuore dell’Appennino Tosco-Romagnolo. Un evento che celebra lo sport, la natura e la storia del ciclismo in un territorio iconico, già protagonista del Giro d’Italia e del Tour de France.

L’organizzazione è curata da River22 Sporting Club, con il patrocinio dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio, del Comune di Bagno di Romagna e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. La manifestazione fa parte del circuito nazionale Acsi.

Un weekend per tutti: sport, festa e scoperta del territorio

Il Giro del Mito non sarà solo una gara, ma una vera festa popolare: sabato 12 e domenica 13 luglio, Bagno di Romagna ospiterà stand gastronomici, musica live e dj set, area expo e attività per famiglie e bambini. Convenzioni con le strutture ricettive locali permetteranno ai partecipanti e agli accompagnatori di vivere un fine settimana immerso nello sport, nella cultura e nell’enogastronomia dell’Appennino.

Due percorsi, una sola leggenda

I ciclisti potranno scegliere tra due tracciati: percorso Lungo: 133,5 km – 3.000 m di dislivello, con passaggi attraverso Badia Prataglia, Camaldoli, Poppi, Pratovecchio e salite come il Passo della Calla, il Carnaio e l’arrivo via Selvapiana. Percorso Corto: 69,6 km – 1.500 m di dislivello, tra Monte Fumaiolo, Montecoronaro, Balze, Alfero e il tratto finale condiviso con il lungo.

Novità 2025: la Cronoscalata di Selvapiana

Fiore all’occhiello dell’edizione inaugurale sarà la Cronoscalata di Selvapiana, tratto cronometrato di 6 km con pendenza media del 7,8% e punte del 12%. Una sfida individuale “oltre il tempo”, con classifica assoluta (maschile e femminile) indipendente dal percorso scelto.

La classifica generale della granfondo, invece, premierà i primi tre di ogni categoria per ciascun tracciato.

Iscrizioni e informazioni

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 11 luglio su www.girodelmito.com, con quote agevolate per chi si iscrive in anticipo e per i partecipanti alla Granfondo Squali.