Bagno Tiki 26 di Rimini: primo ristobar d’Italia con Piadina Romagnola certificata IGP

“È un onore essere i primi in Italia" le parole di Pagliarani, noto come ‘Il Bagnino d’Italia’

Il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP ha premiato il Ristobar del Bagno Tiki 26 di Rimini, primo in Italia ad avere ottenuto la certificazione IGP della propria Piadina Romagnola. La consegna è avvenuta ieri pomeriggio (martedì 29 luglio) da parte del Presidente del Consorzio Alfio Biagini, che ha conferito una targa a uno dei titolari del ristobar, Gabriele Pagliarani, alla presenza dell’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Rimini Mattia Morolli. Alla cerimonia di premiazione erano presenti anche i rappresentanti delle associazioni di categoria del territorio e Alberto Ventura della Regione Emilia-Romagna.

Questo il testo della targa: “Al Bagno TIKI 26 per aver certificato IGP la propria Piadina Romagnola, primo Ristobar d'Italia a ottenere questo prestigioso riconoscimento. La scelta di certificarvi vi legittima ambasciatori dell'autentica Piadina Romagnola e del nostro territorio”.

“È un onore essere i primi in Italia – ha affermato Pagliarani, noto come ‘Il Bagnino d’Italia’ – La Piadina Romagnola è genuina e accogliente, valori nei quali ci riconosciamo come attività. Faccio una promessa: giro la Penisola nel tour del Bagnino d’Italia e sempre promuovo un prodotto che ci identifica. Ebbene, quest’anno sarà la Piadina Romagnola IGP”.

“Siamo molto contenti dell’ingresso del Bagno Tiki 26 nella famiglia dell’IGP - ha dichiarato il Presidente Alfio Biagini - perché si tratta di una realtà molto importante nel panorama riminese dell’accoglienza, una vetrina per la nostra città e per la Piadina Romagnola IGP. La loro scelta li fa diventare ambasciatori del prodotto e del territorio. Ogni anno dalle spiagge di Rimini passano migliaia di turisti e il fatto che possano gustare il sapore autentico della Romagna è un valore aggiunto per loro e un fattore di promozione incredibile per il nostro prodotto simbolo”.

Queste le parole dell’Assessore Morolli. “Il cibo racconta un territorio e la Piadina è l’emblema della Romagna. Rappresenta ciò che siamo, le nostre radici e le nostre ali per presentarci al mondo”.

Sempre nella giornata di ieri, il Bagno Tiki 26 è stato il punto di partenza e di arrivo del Sustainability Tour (parte del progetto europeo "Choose The European Friendship: Piadina Romagnola IGP", sostenuto dall’Unione Europea e dal Consorzio stesso): in 12 tappe tra Torre Pedrera, Viserbella e Rimini il tour in bicicletta ha fatto conoscere genuinità e qualità della Piadina Romagnola Igp, accompagnata da una guida pratica alle erbe spontanee romagnole e due sacchetti di semi per coltivarle a casa, trasformando ogni gesto quotidiano in una scelta sostenibile. Quest’anno il tour ha toccato i ristobar del Consorzio Ristobar Spiaggia Rimini di Confesercenti che hanno scelto di servire la Piadina Romagnola IGP.