Bakia ferma il Misano sul pari, successo Bellaria con il Bellariva: gli anticipi della Promozione D

Pari 1-1 tra Misano e Bakia, Bellaria Igea Marina supera 1-0 il Bellariva

Misano - Bakia 1-1

Misano: Conti, Fabbri (25' st Bacchiocchi), Di Pollina, Gudenzoni, Rossi, Valeriani, Tamagnini, Kolpachkov, Villanova, Simoncelli (33' st Alvisi), Scarponi (25' st Maltoni). A disp.: Orsini, Cantelli, Politi, Laro, Castro, Pasos. All.: Muratori.

BAKIA: Hysa, Qatja (40' st Fr.Nava), Bandieri, Fiaschini, Foschi, Canarecci, Bravaccini, Guagneli (15' st Vitalino), Lorenzini (32' st Pulzetti); Toromani, Nava. A disp.: Giustore, Bonoli, Baroni, Ugone, Quadrelli, Giunchi. All.: Durante.

ARBITRO: Crociani di Cesena.

RETI: 35' pt Rossi (rig.), 11' st Guagneli (rig.)

AMMONITI: Simoncelli, Maltoni, Foschi, Bandieri.

MISANO Al Santamonica finisce in parità una sfida intensa e combattuta, che lascia più di un rimpianto al Misano per quanto visto nell’arco dei novanta minuti. I bianco-celesti fanno la partita, creano diverse occasioni e vanno avanti con merito, ma vengono raggiunti nella ripresa da un episodio che rimette tutto in equilibrio.

Nel primo tempo il Misano prende in mano il gioco fin dalle battute iniziali, cercando con insistenza la profondità sugli esterni e sfruttando le qualità di Tamagnini e Di Pollina. Al 7’ arriva il primo squillo: corner di Rossi e colpo di testa di Gudenzoni che esce di poco. La pressione cresce e al 35’ viene premiata: Di Pollina salta Qatja che lo stende in area, rigore trasformato con freddezza da Rossi, che spiazza Hysa e porta avanti i bianco-celesti. Il Bakia prova a reagire nel finale di tempo con Lorenzini, ma Conti controlla senza difficoltà.

Nella ripresa il Misano riparte con lo stesso atteggiamento. Al 48’ Di Pollina sfonda a sinistra e serve Tamagnini, che però calcia alto da posizione favorevole. Il Bakia si affaccia in avanti e al 56’ trova il pareggio: su un’uscita alta di Conti su Foschi il direttore di gara concede un calcio di rigore che Guagneli trasforma per l’1-1.

Il gol dà fiducia agli ospiti, che per qualche minuto alzano il baricentro e sfiorano il vantaggio con Bravaccini e Vitalino. Il Misano però non si scompone e torna a spingere con decisione, cercando il colpo da tre punti fino all’ultimo. Al 71’ punizione di Rossi e inserimento di Di Pollina, che non trova lo specchio, mentre nel finale Maltoni si accentra e lascia partire una conclusione che termina sopra la traversa.

Dopo i minuti di recupero il risultato non cambia: finisce 1-1 una gara giocata con intensità e personalità dai bianco-celesti, che escono dal campo con la sensazione di aver lasciato qualcosa per strada, ma confermando ancora una volta solidità e identità di gioco.

Bellaria Igea Marina - Bellariva 1-0

BELLARIA: Tosi, Pasolini, Zammarchi, Righini, Zamagni, Grossi, Zarrelli (15' st Muci), Loi (33' st Conti), Vitali (24' st Falchero), D'Elia (33' st Kasalla), Facondini (42' st Caverzan). A disp.: Malerba, Zammarchi, Cristiani, Zanotti. All.: D.Caverzan.



BELLARIVA: Starna, Zighetti, S.Ronci (40' st Rattini), Magrotti (11' st F.Ronci), Fini, Tonini, Pierini, Fabbri (3' st D'Adamo Sandri), Piastra (1' st Berlini), Zamagni, Bargelli. A disp.: Fontana, Pauri, Medi, Morolli. All.: D.Morolli.



ARBITRO: Sirotti di Cesena.

RETI: 12' pt Vitali.

AMMONITI: Magrotti, Loi, Muci, Zamagni.

ESPULSI: 22' st Tonini, 26' st Pauri.