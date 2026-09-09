Balamondo, tre sere di musica a Rimini con Elio e Sarah Jane Morris

Da domani a sabato Piazza Cavour ospita il festival di Mirko Casadei: sul palco anche L’Orchestraccia e una nuova Notte del Liscio.

Piazza Cavour si prepara a diventare una grande balera a cielo aperto. Da domani, 10 settembre, fino a sabato 12, torna nel cuore di Rimini il Balamondo World Music Festival, la rassegna diretta da Mirko Casadei che mette insieme musicisti internazionali, artisti italiani e la tradizione del liscio romagnolo.

Il filo conduttore resta quello che ha accompagnato il festival fin dalle sue origini: far dialogare generi e generazioni attraverso la musica. Ogni sera, dopo i concerti, gli ospiti saliranno infatti sul palco insieme alla Mirko Casadei POPular Folk Orchestra per una seconda parte della serata all’insegna delle contaminazioni e della festa.

Un'idea che affonda le radici nella storia stessa di Balamondo. Già nel 1998 Raoul Casadei aveva invitato Gloria Gaynor a duettare con la sua orchestra, portando sul palco del liscio un nome internazionale della disco music. Da allora la rassegna ha ospitato artisti molto diversi tra loro, da Paolo Fresu a Richard Galliano, da Toquinho a Max Gazzè.

Il programma di questa edizione parte giovedì 10 settembre con Sarah Jane Morris. La cantante jazz britannica sarà accompagnata dalla sua band e dal coro gospel Voice of Joy. Una serata che apre il festival nel segno della musica internazionale e della voce.

Venerdì 11 sarà invece la volta de L’Orchestraccia, formazione romana nata dall’incontro tra attori e cantanti. Il gruppo porta sul palco un repertorio che unisce musica e teatro, con una rilettura contemporanea della tradizione popolare romana e del folk-rock.

Sabato 12 il festival chiuderà con La Notte del Liscio e un ospite particolarmente atteso: Elio e Le Storie Tese. La band presenterà il nuovo spettacolo "à la carte", nel quale sarà il pubblico a decidere la scaletta del concerto. Un formato che lascia spazio all’improvvisazione e all’ironia, senza rinunciare alla componente musicale.

A fare gli onori di casa, tutte e tre le sere, sarà la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra. Il repertorio della tradizione romagnola farà da terreno comune per gli incontri sul palco, dai grandi classici come "Romagna mia" e "Ciao Mare" fino agli altri brani che hanno accompagnato la storia del liscio.

L'obiettivo dichiarato della rassegna è proprio quello di trasformare Piazza Cavour in uno spazio dove la musica diventa "l'arte dell'incontro", mettendo a confronto esperienze e pubblici differenti. Un appuntamento che guarda alla tradizione senza rinunciare alla contaminazione, nel solco tracciato da Raoul Casadei e portato avanti dal figlio Mirko.

Gli spettacoli iniziano alle 21 e sono inseriti nel programma sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Emilia-Romagna, da APT Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e dal Comune di Rimini.