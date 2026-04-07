Balenottera avvistata al largo di Rimini. "Cercava cibo"

Il Comune di Rimini rilancia video che diventa virale

Un avvistamento straordinario nel mare Adriatico nel giorno di Pasquetta. Al largo di Rimini, a circa 60-70 miglia in direzione sud, di fronte ad Ancona e in prossimità delle piattaforme note come “le Barbare”, è stata osservata una balenottera comune (Balaenoptera physalus), viva, attiva e in movimento. Un incontro che ha regalato a chi era presente un momento di grande emozione e un ricordo difficilmente dimenticabile.

La balenottera comune - spiegano dalla Fondazione Cetacea - è uno degli animali più grandi del pianeta ed è una presenza regolare nel Mar Mediterraneo. Non è raro, infatti, che questi grandi cetacei misticeti risalgano l’Adriatico, soprattutto per motivi legati all’alimentazione, seguendo le concentrazioni di piccoli organismi di cui si nutrono.

"Questo avvistamento ci ricorda quanto il nostro mare sia vivo e dinamico", sottolinea l’associazione, evidenziando al tempo stesso l’importanza di continuare a proteggerlo.

Un episodio che riporta alla memoria anche un precedente significativo: nel 2009 una femmina di balenottera comune, lunga circa 17 metri, si arenò già priva di vita sulle spiagge di Sirolo, ai piedi del Monte Conero. Oggi alcuni frammenti di quell’esemplare sono conservati nella collezione osteologica della Fondazione Cetacea, testimonianza di una vicenda drammatica ma al tempo stesso preziosa per la ricerca e la conservazione della specie.