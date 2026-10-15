Balneari al Ttg di Rimini: "Il governo faccia chiarezza sulle concessioni"

Il presidente del Sib Antonio Capacchione chiede regole certe per operatori e Comuni

Al Ttg Travel Experience di Rimini è il giorno dei balneari, con l'assemblea nazionale delle imprese di questo settore che lanciano un nuovo forte appello alla politica: "La situazione dei balneari è una ferita ancora aperta - dice all'ANSA il presidente del Sindacato italiano balneari , Antonio Capacchione -. Il governo deve risolvere questo problema con una legislazione chiara che garantisca la certezza del diritto non solo per gli attuali concessionari ma per tutti gli operatori e anche per gli enti concedenti, i Comuni e le autorità di sistema portuale che si trovano ad esercitare delle funzioni nel caos totale. Il Far West non è mercato, agevola gli affaristi, gli avventurieri e il turismo italiano non ha bisogno né di affaristi né di avventurieri ma di bravi operatori come quelli che già operano nel nostro settore".

Capacchione stila poi il bilancio della stagione estiva, che valuta nel complesso davvero soddisfacente.

"Il mare costituisce l'elemento più importante del nostro turismo, con circa il 40% delle presenze complessive del Paese ne è l'ammiraglia e quest'anno è andato molto bene - spiega i presidente del Sib - grazie al caldo, ma soprattutto grazie al turismo straniero. C'è stato un incremento importante delle presenze che ha compensato anche il calo della domanda italiana. Quindi il mare italiano è desiderato nei mercati internazionali delle vacanze, vuol dire che siamo competitivi e lo siamo grazie soprattutto ai servizi di eccellenza che noi balneari forniamo. Quando si viene in Italia d'estate, si viene al mare e si trovano degli stabilimenti balneari efficienti e di successo".