Balneari Rimini protestano, 'bando-tipo da cambiare, privilegia gli hotel'

'Norme non in linea con lo spirito della Bolkestein'

Il bando-tipo per la riassegnazione delle concessioni demaniali infiamma il dibattito sulla Riviera romagnola. Come riporta l'Ansa, i concessionari uscenti temono la concorrenza sleale da parte degli albergatori e dagli operatori già titolari di concessioni confinanti. I criteri prevedono infatti punti extra per queste categorie di candidati.

"C'è una voce - spiega Mauro Vanni, presidente di Confartigianato Imprese Demaniali e della Cooperativa Bagnini Rimini Sud - che premia con otto punti, quindi un punteggio notevole, gli hotel che sono in prossimità delle concessioni demaniali . Questo crea una disparità di genere che non può andar bene". Per questo motivo "riteniamo che questa norma, non essendo in linea con lo spirito della Bolkestein, vada tolta. Altrimenti verrebbe cassata - sostiene Vanni - perché di fatto crea una barriera all'ingresso per tutti gli altri soggetti che non possono godere di questa posizione".

A spaventare è anche l'asta al rialzo sul canone. I balneari temono che a prevalere sia il candidato col portafoglio più gonfio. "Nel bando-tipo è previsto che il canone sia elemento di comparazione per le gare e quindi ci possa essere un rialzo sul canone. Cosa che non è legalizzata, è contraria alle norme", sostiene il presidente.

Accolta positivamente la clausola sulla continuità funzionale, con diversi i punti a chi si impegna ad acquistare l'attrezzatura dal vecchio gestore. Per Vanni c'è ancora margine di cambiare le regole nel corso dei prossimi incontri a Roma. "Questo bando tipo non può essere un mero elenco di cose da fare, ma deve avere una veste giuridica tale per cui le amministrazione debbano attenersi a queste regole, tranne nei casi ampiamente giustificati", conclude il rappresentante dei balneari.