Balzo dei prezzi al consumo: il carrello della spesa corre più dell’inflazione

Dal 2024 al 2025 gli alimentari registrano rincari ben superiori alla media generale dei prezzi, con un divario che negli ultimi cinque anni ha raggiunto livelli record

A dicembre 2025 l’indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,2% rispetto a novembre e dell’1,2% su base annua, cioè rispetto a dicembre 2024. È quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dall’Istat, che confermano una dinamica dei prezzi ancora in crescita, seppur moderata.

Nel complesso del 2025, l’inflazione media si attesta all’1,5%, in accelerazione rispetto all’1% registrato nel 2024. Tuttavia, dietro questo dato medio si nascondono forti differenze tra i vari comparti di spesa, in particolare per quanto riguarda i beni di prima necessità.

Negli ultimi cinque anni, infatti, i prezzi del cosiddetto “carrello della spesa” – che comprende alimentari, prodotti per la cura della casa e della persona – sono aumentati molto più dell’inflazione generale. Secondo l’Istat, tra il 2021 e il 2025 si è aperto un divario di circa sette punti percentuali tra l’andamento dei prezzi al consumo complessivi e quello dei beni essenziali.

Nel periodo considerato, il carrello della spesa ha registrato una crescita cumulata del 24%, incidendo in modo significativo sul potere d’acquisto delle famiglie, soprattutto quelle a reddito medio-basso. Ancora più marcato l’andamento dei beni energetici, che nello stesso arco temporale segnano un aumento complessivo del 34,1%. Un quadro che conferma come, nonostante il rallentamento dell’inflazione complessiva rispetto ai picchi degli anni precedenti, il costo della vita quotidiana continui a rappresentare una delle principali criticità per i consumatori italiani.