Bambino cade dalla finestra a Roma: è gravissimo

Si sarebbe sporto per salutare la sorella. Il piccolo, di 10 anni, è ricoverato in ospedale in condizioni critiche

Un bambino di circa dieci anni è caduto dalla finestra della sua abitazione a Roma. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, in una zona residenziale della capitale.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava in casa con la madre quando si sarebbe sporto dalla finestra per salutare la sorella che stava uscendo dal portone. In quel momento avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118, che hanno trasportato il bambino in ospedale in condizioni gravissime. È stato intubato e ricoverato in terapia intensiva.

La polizia sta svolgendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.