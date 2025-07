Bambino di 3 anni precipita dal terzo piano: è in gravi condizioni

Il piccolo si sarebbe arrampicato su una sedia e poi su un termosifone prima di cadere dalla finestra aperta. Ricoverato d'urgenza all'ospedale di Bolzano

Un bambino di 3 anni è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale San Maurizio di Bolzano dopo essere caduto da una finestra del terzo piano di un palazzo in via Bassano.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe arrampicato su una sedia e poi sul termosifone, riuscendo così a raggiungere la finestra aperta. La caduta, da un’altezza di circa 9 metri, ha subito attirato l’attenzione dei passanti, che hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e i carabinieri. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.