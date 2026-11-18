LA DECISIONE IN APPELLO Bambino mutilato da un petardo inesploso: maxirisarcimento da 121mila euro

Condannato il pirotecnico per la mancata bonifica dell’area dopo lo spettacolo, ma i giudici riconoscono al ragazzo un concorso di colpa del 25 per cento

La Corte d’Appello di Bologna ha riconosciuto la responsabilità del pirotecnico, all’epoca residente nel Riminese. Riconosciuto anche un concorso di colpa del 25% al ragazzo, che aveva acceso un residuo esplosivo.

Aveva appena dieci anni quando, nel settembre 2012, rimase gravemente ferito alla mano sinistra dopo aver acceso con un accendino un residuo di fuoco d’artificio raccolto a terra, nel Piacentino. Ora, a distanza di 14 anni, la Corte d’Appello di Bologna ha condannato il pirotecnico che aveva organizzato lo spettacolo a risarcire la vittima con oltre 121mila euro.

I giudici hanno accertato che non era stata adeguatamente messa in sicurezza l’area dopo lo spettacolo. Al bambino è stato tuttavia attribuito un concorso di colpa del 25% per aver acceso l’artificio, nonostante gli avvertimenti ricevuti. La vicenda giudiziaria, iniziata con il rigetto della richiesta di risarcimento nel 2019, era arrivata fino alla Cassazione, che nel 2024 aveva disposto un nuovo esame in sede civile.