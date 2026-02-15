Banca di San Marino: colpo da film nel caveau. Ladri chiusi dentro tutta la notte

Forzate le cassette di sicurezza, allarmi muti e nessuna traccia

Ladri in azione alla sede centrale della Banca di San Marino. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il colpo risalirebbe alla notte tra l’1 e il 2 febbraio: i malviventi si sarebbero fatti chiudere all’interno dell’istituto per poi agire indisturbati.

Una volta nel caveau, avrebbero forzato una quindicina di cassette di sicurezza, ignorando il contante custodito in un’altra area. L’ammontare del bottino non è stato ancora quantificato. I responsabili sarebbero riusciti a eludere i sistemi di allarme e a dileguarsi senza lasciare tracce evidenti.

Sull’episodio indagano la Gendarmeria e il Tribunale sammarinese.

Il contesto: l’“affare bulgaro”

Il furto arriva in un momento delicato per Bsm, già al centro del cosiddetto “affare bulgaro”. Nel maggio 2025 il gruppo Starcom Holding aveva proposto l’acquisto del 51% dell’istituto per 38 milioni di euro, depositando circa 15 milioni presso la banca.

L’operazione è stata respinta in ottobre dalle autorità competenti, aprendo un acceso confronto politico e un’inchiesta per presunta corruzione privata e riciclaggio. L’indagine si è poi ampliata fino a ipotizzare reati contro lo Stato.

Intanto, da Strasburgo è arrivato un segnale distensivo: il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la risoluzione sull’Accordo di associazione, definendo San Marino partner affidabile nel percorso di integrazione europea.

Le indagini sul furto proseguono, mentre resta il massimo riserbo sull’entità del danno.