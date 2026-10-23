ECONOMIA E COMMERCIO LOCALE Banca Malatestiana, i buoni di Natale si spendono nei negozi del territorio

Fino a 300mila euro destinati alle persone socie attraverso Valore Romagna

Mancano ancora due mesi a Natale, ma Banca Malatestiana ha già svelato il suo regalo dedicato al territorio: le persone socie della Banca potranno utilizzare i buoni spesa ricevuti in dono presso gli esercizi commerciali aderenti ad un vasto circuito locale, contribuendo così a sostenere le stesse attività del territorio. L’iniziativa nasce in collaborazione con la piattaforma Valore Romagna, progetto di marketing che, con la stessa impostazione della Smac Card di San Marino, punta a proteggere e trattenere sul territorio il denaro, attraverso un cashback vincolato e rispendibile solo nelle attività commerciali del circuito, che già oggi conta oltre 200 esercizi: da Santarcangelo a Novafeltria, da Rimini a Cattolica. Ristoranti, bar, macellerie, panifici, ma anche piccoli supermercati, aziende agricole, meccanici, cartolerie, barbieri e poliambulatori. Da quest’anno le persone socie di Banca Malatestiana potranno quindi spendere il proprio buono natalizio esclusivamente all’interno di Valore Romagna, dando una spinta concreta al commercio di prossimità, sempre più chiamato a confrontarsi con lo strapotere di Amazon e delle grandi piattaforme online. Basterà quindi esibire la propria card Valore Romagna (fisica o digitale) per spendere il credito in modo facile e veloce: l’insieme dei doni destinati alla base sociale (fino a 300mila euro totali) rappresenta una risorsa che, invece di uscire dal territorio, continua a circolare al suo interno, sostenendo attività economiche, servizi e relazioni. Un regalo di Natale che, in fondo, vale molto più del suo valore nominale perché genera valore condiviso e contribuisce alla vitalità della comunità.