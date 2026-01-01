Dopo il Capodanno, prosegue la festa a Rimini: ecco gli eventi fino all'Epifania

Attesa anche per l'arrivo della Fiamma Olimpica

La festa prosegue nei prossimi giorni con gli appuntamenti culturali e musicali che accompagneranno la città fino all’Epifania, confermando Rimini come una delle destinazioni italiane più attrattive per le festività di fine anno.

Il 2026 di Rimini si apre il 1° gennaio con il duplice richiamo della tradizione e dell’arte: mentre i più audaci sfidano l’Adriatico con il tradizionale Bagno di Capodanno a Marina Centro e a Torre Pedrera, il Teatro Galli rinnova la tradizione di aprire il nuovo anno in lirica alzando il sipario sulla grande Opera con l’Aida di Giuseppe Verdi. Per chi preferisce il benessere all'aria aperta, la Camminata della Salute offre un percorso rigenerante di 10 km sulla battigia tra Rimini e Riccione.

L'attesa per l'Epifania è scandita da momenti di grande suggestione collettiva, come quello del 5 gennaio, quando la città accoglie la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026. La staffetta attraverserà Rimini dal mare al centro storico, culminando il percorso in Piazza Malatesta con l'accensione del braciere celebrativo da parte della campionessa azzurra Nicole Piomboni.

La magia dell’Epifania, il 6 gennaio, trasforma la città con l'arrivo dei Re Magi, una parata multiculturale e musicale che parte dal Ponte di Tiberio per raggiungere il Tempio Malatestiano.

Ecco tutti gli appuntamenti dell’inizio del nuovo anno:



1, 3 e 4 gennaio 2026

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Opera lirica di Capodanno: Aida

Al Teatro Galli di Rimini, come da tradizione, il nuovo anno si apre nel segno della grande lirica, con l'AIDA di Giuseppe Verdi. Giovedì 1 gennaio, alle ore 17:30, il sipario si alza sul melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi, su libretto di Antonio Ghislanzoni. L’allestimento, curato dal Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli in collaborazione con il Comune di Rimini, vedrà sul podio il M° Jacopo Rivani alla conduzione dell’Orchestra La Corelli di Ravenna, con la regia di Paolo Panizza e la direzione del coro affidata al M° Marcello Mancini. Tra storia e leggenda, Aida nacque dal desiderio del Viceré d’Egitto, Ismail Pascià, di celebrare l’apertura del Canale di Suez con un’opera grandiosa. Dopo un primo rifiuto, Verdi accettò la sfida e nel 1871 diede vita a un capolavoro che da allora continua a incantare il mondo. Un appuntamento imperdibile per iniziare il 2026 avvolti nella magia del melodramma italiano.

Orario: 1 gennaio ore 17.30 / 3 gennaio ore 20.30 / 4 gennaio ore 17.30

Biglietti acquistabili presso Palazzi dell’Arte Rimini, Piazza Cavour 26.

Info: www.corogallirimini.it



giovedì 1° gennaio 2025

Rimini, Bagno Luca 66 a Torre Pedrera e Piazzale Boscovich Marina Centro

Bagno di Capodanno

Bagno ghiacciato, bagno fortunato: un bel tuffo nelle acque del mare Adriatico è diventato uno degli appuntamenti sulla spiaggia tra i più attesi delle festività natalizie e ormai sono sempre di più gli ardimentosi che vogliono partecipare al tuffo tra le onde gelate del mare d'inverno. A Torre Pedrera davanti al bagno 66 la spiaggia si anima in collaborazione con Fluxo. Il ritrovo è previsto alle ore 11:00 al Tombola Park per la preparazione al tuffo di Capodanno con il metodo Warm Inside. Dopo gli esercizi di respirazione, un trenino condurrà i partecipanti al Bagno 66 per il bagno collettivo delle ore 12:00.. A Marina Centro il ritrovo è alla spiaggia libera di Piazzale Boscovich, davanti al presepe di sabbia. Qui alle ore 11:30 si esibirà il Tenore Mauro Montanari che durante la fase di preparazione del Bagno canterà alcune arie davanti al Presepe.

Tutti coloro che vogliono condividere questo momento sono i benvenuti. Ritrovo intorno alle ore 12.00.



giovedì 1 gennaio 2026

Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A - Rimini Marina Centro

Camminata della Salute

Una camminata sulla spiaggia è rigenerante per iniziare l'anno con leggerezza, relax e benessere e dimenticare gli eccessi della notte di festa. È il modo ideale per resettare corpo e mente e inaugurare il nuovo anno con l'energia giusta e una promessa di salute. Si affronterà un percorso panoramico di 10 kmche da Rimini porta a Riccione con una camminata a ritmo sostenuto, accessibile e adatta a tutti, guidata dal team professionale di Elen Souza. Ritrovo in spiaggia alle ore 11.

Info: 348 0981594 - [email protected]

5 gennaio 2026

Rimini, lungomare e centro storico

Rimini protagonista nel percorso della Fiamma Olimpica verso Milano-Cortina 2026

A Rimini, le festività si arricchiscono di un evento di risonanza nazionale con l'arrivo della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026. L'emozionante staffetta della Fiamma Olimpica fa tappa il 5 gennaio 2026, interessando l’intera città, dal mare al centro storico, dove si svolgeranno le attività celebrative che culmineranno intorno alle 19:30 in Piazza Malatesta con l'accensione del braciere da parte dell'ultimo tedoforo, la giocatrice riminese della nazionale di Volley under 21 Nicole Piomboni, grande protagonista della vittoria della medaglia d'oro in Indonesia. Un momento di forte partecipazione collettiva che renderà Rimini parte integrante e vivace di questa emozionante esperienza nazionale di celebrazione dei valori olimpici, proprio nel pieno dell'atmosfera festiva.

Info: www.olympics.com/it/milano-cortina-2026/staffetta-della-torcia-olimpica/tappe/emilia-romagna

martedì 6 gennaio 2026

Rimini centro storico, dal Ponte di Tiberio, piazza sull'Acqua, al Tempio Malatestiano

In viaggio con i Re Magi

Nel giorno dell’Epifania, a Rimini un grande evento che racconta l’arrivo dei Magi, una grande parata multiculturale e musicale che vede la partecipazione di comunità di diverse nazionalità, in un momento di festa e incontro tra culture. Grazie al coinvolgimento di tante realtà riminesi e centinaia di stranieri residenti a Rimini e provenienti da Perù, Venezuela, Ungheria, Senegal, Romania, Filippine, Cina ecc., un ricco corteo in costume con musica, balli e canti tradizionali si snoderà nei luoghi simbolo del centro storico di Rimini per festeggiare l’arrivo dei misteriosi Re da Oriente, coinvolgendo tutti i presenti in un momento di festa.

L’arrivo dei Re Magi è una ricorrenza celebrata in tanti paesi del mondo che i più piccoli attendono per vedere dal vivo Baldassarre, Melchiorre e Gasparre, così affascinanti nei loro sfavillanti vestiti, attorniati da una corte di curiosi animali esotici e sempre gentili di doni verso i bambini.

Il corteo parte dal Ponte di Tiberio con l'arrivo dei Re Magi a bordo di scialuppe. Qui avviene l'incontro con Re Erode. I Re Magi mirano la Stella Cometa, poi il corteo continua attraverso il centro storico fermandosi in piazza Cavour 'sulla piazza di Betlemme' per poi percorrere via IV Novembre dove ‘I Re Magi presentano i loro doni’ e arrivano infine in Basilica Cattedrale, il Tempio Malatestiano di Rimini, per 'adorare il Re dei Re’.

Questa parata riunisce ogni anno centinaia di figuranti, cori e musicisti in uno spettacolo unico. Il vero cuore dell'evento è però l'impegno per l'integrazione e la partecipazione, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani, provenienti da scuole, parrocchie, gruppi scout e comunità straniere residenti.

In un’atmosfera di festa particolarmente suggestiva, un segno di unità e fratellanza per tutti i popoli.

Una produzione di Made Officina Creativa, in collaborazione con Comune e Diocesi di Rimini e numerosissime realtà del territorio.

Orario: dalle ore 17 alle 19. Info: www.madeofficinacreativa.com

martedì 6 gennaio 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Gran concerto dell'Epifania

Come è ormai tradizione è la Banda città di Rimini, diretta dal m° Jader Abbondanza, con il M° Stefano Serafini alla tromba solista a concludere il caleidoscopio di eventi programmati nell’ambito di “Rimini, il Capodanno più lungo del mondo”.

La Banda Città di Rimini al gran completo si esibisce in concerto sul palco del teatro Galli.

Il programma del concerto prevede, oltre ai migliori brani per banda, alcuni arrangiamenti inediti di sicuro impatto musicale. I biglietti sono disponibili sul portale Vivaticket.

Ore 17.30 Info: www.facebook.com/bandacittadirimini

LA BEFANA

martedì 6 gennaio 2026

Rimini, Borgo San Giuliano, ritrovo viale Tiberio, Piazzetta Sergio Zavoli

Befana Borgo Run

La Befana arriva … di corsa nel Borgo San Giuliano e propone una simpatica rivisitazione della tradizione, sollecitando una piccola attività fisica, da condividere con tutta la famiglia, con una finalità benefica. Un facile percorso nel dedalo delle stradine del caratteristico Borgo, alla ricerca delle befane pronte ad omaggiarvi di caramelle… (o carbone?).

Per partecipare basterà dotarsi di abbigliamento comodo e presentarsi per l’iscrizione la mattina del 6 gennaio (dalle ore 10:30) presso la Piazzetta Sergio Zavoli, nella zona pedonale di viale Tiberio (di fronte al civico n.11). All’iscrizione si riceverà la speciale calza fatta a mano dalle befane del borgo.

Quota di partecipazione € 5. L’intero incasso delle iscrizioni sarà devoluto in beneficenza.

Partenza ore 11:15. Al termine della manifestazione sono previsti premi offerti dai commercianti del Borgo San Giuliano che saranno estratti a sorte tra tutti gli iscritti e sarà offerto un ristoro.

Orario: 10:30 – 13:00. Info: www.societadeborg.it



martedì 6 gennaio 2026

Rimini, piazza Malatesta

La Befana dei Pompieri

Festa della Befana con i Vigili del Fuoco

Il 6 gennaio, la tradizionale festa della Befana a Rimini si trasforma in un evento ricco di adrenalina in particolare per i bambini che potranno diventare “pompieri per un giorno” e vivere una mattinata con i Vigili del Fuoco grazie a "Pompieropoli", un percorso ludico-educativo allestito con la preziosa collaborazione dei Vigili del Fuoco in quiescenza in collaborazione con il Comando Provinciale VVF Rimini. Chi vuole potrà cimentarsi in vere e proprie sfide da pompiere, da emozionanti postazioni come il ponte tibetano e la teleferica.

Il culmine della festa sarà l'arrivo spettacolare della Befana, che scenderà in piazza con una discesa acrobatica direttamente da Castel Sismondo, regalando meraviglia e calze a tutti i presenti.

Orario: 9 - 13 (con arrivo della befana alle 10.30 circa). Ingresso libero



martedì 6 gennaio 2026

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

La Befana al museo!

Racconto animato a cura di Cristina Sedioli

Un viaggio fantastico tra i dipinti per trovare una strana Befana nascosta nel museo.

A seguire i bambini realizzano il "Ritratto stregato della Befana"

Adatto a 3- 8 anni. Durata 1 ora. Prenotazioni su: www.ticketlandia.com/m/event/befanaalmuseo

Ore 16.30 Ingresso gratuito su prenotazione. Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it





martedì 6 gennaio 2026

Rimini, spiaggia libera e Villaggio di Natale in Piazzale Boscovich

La Befana vien dal Mare

Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con la Befana che viene dal mare, organizzata dall'Ice Village – Presepe di Sabbia in collaborazione con Marina di Rimini Jet Riders.

L'evento prevede una serie di esibizioni spettacolari nello specchio d'acqua antistante l'imboccatura della Darsena e attività di intrattenimento sulla banchina adiacente alla pista di pattinaggio sul ghiaccio. Il programma entra nel vivo alle ore 15:00 con uno show di grande impatto visivo: grazie all'utilizzo del Flyboard, una Befana "volante" emergerà dalle acque del porto sollevandosi in aria, scortata dalle moto d'acqua e dai mezzi del Soccorso Volontari in Mare. Lo spettacolo proseguirà alle 15:30 con il Freestyle di Max Accumulo, vice-campione mondiale ed europeo, che offrirà al pubblico una serie di evoluzioni, piroette e salti acrobatici in sella alla sua moto d'acqua.

Al termine delle acrobazie, la Befana approderà finalmente in banchina per incontrare i più piccoli. Dalle ore 16:00, la festa si sposterà all'interno dell'Ice Village, dove inizierà la distribuzione di caramelle e dolciumi. L'area centrale del villaggio, davanti al Presepe di Sabbia, si animerà con truccabimbi e altre Befane, offrendo a tutte le famiglie l'occasione per scattare foto ricordo e chiudere in allegria il periodo delle festività. Dalle ore 15.00.