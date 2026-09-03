Banda Città di Rimini, agli Agostiniani il concerto che chiude “Concerti d’estate”

Lunedì 7 settembre alle 21 l’ultimo appuntamento della rassegna con la formazione diretta dal maestro Jader Abbondanza

Lunedì 7 Settembre ore 21 all'Arena Agostiniani si conclude la Rassegna Concerti d’estate con il Concerto della Banda città di Rimini diretta dal m° Jader Abbondanza.

Con questo appuntamento si conclude la Rassegna “Concerti d’estate 2026 “ promossa dalla Associazione Filarmonica Banda Città di Rimini APS e dal comune di Rimini, assessorato alla cultura. La rassegna estiva ha visto, nelle varie sedi in cui si è svolta, la partecipazione di centinaia di riminesi e di turisti di diverse nazionalità, riscuotendo notevoli apprezzamenti per la qualità musicale dell’ensemble. Nel corso della serata verranno eseguiti con la direzione del m° Jader Abbondanza alcuni tra i miglior brani del ricco repertorio della Banda tra cui: Marathon mars; Amarcord; Un Americano a Parigi; Disney Fantasy; Peter Pan; La maschera di Zorro; La strada; Frank Sinatra hits medley; Abba Gold; De Andre for band; Can Can - Orfeo agli inferi.

Presenta Valia della Valle - Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Il 15 settembre alle 21 è prevista, nel programma della 77edizione della Sagra Musicale Malatestiana, sezione Musica da camera, l’esibizione di due formazioni d’eccellenza della Filarmonica Banda città di Rimini (Geometrie Sonore: Quintetto Filarmonica città di Rimini e Filarmonica Brass Ottetto).