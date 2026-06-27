Bando da milioni per gli alberghi, opportunità anche per l'entroterra riminese

Ma la soglia minima dei progetti da candidare è di un milione: "Servono progetti strutturati e di medio-lungo termine"

Con il bando nazionale Green Tour, il governo finanzia progetti, investendo un totale di 109 milioni, finalizzati a favorire la digitalizzazione e lo sviluppo sostenibile delle imprese turistiche. I contributi, pe progetti con un valore di investimento tra un milione e 15 milioni, sono a fondo perduto per il 54% e a finanziamento agevolato per il 46%: le domande possono essere presentate dal 15 luglio al 15 settembre. Un'opportunità anche per il territorio riminese, secondo Gianluca Sanchi, consulente in finanza agevolata e bandi pubblici. Dalle colonne del Corriere Romagna, Sanchi premette: "Il bando non finanzia una semplice ristrutturazione alberghiera, ma il miglioramento dell'efficienza energetica, la sostenibilità e la produzione di energia da fonti rinnovabili. All'interno di un progetto coerente possono rientrare opere murarie, impiantistiche e interventi di riqualificazione della struttura, purché funzionali agli obiettivi energetici". Sul territorio riminese ci sono oltre 150 alberghi dismessi che potrebbero partecipare al bando, purché, precisa Sanchi, siano rispettati alcuni parametri: la sostenibilità dell'investimento, il saper collocare la struttura in modo competitivo sul mercato turistico, la cantierabilità dell'intervento. Si tratta comunque di un bando che può aiutare a potenziare l'offerta turistica riminese, come invocato dal sindaco Sadegholvaad, che più volte ha sollecitato il privato a investire e riqualificare, per fornire servizi sempre più efficienti al turista. "La misura punta a questo - spiega Sanchi - non al classico intervento di manutenzione o di puro ammodernamento, ma al vero salto di qualità del sistema turistico". D'altra parte la soglia minima di investimento prevista è di un milione: "Questo seleziona progetti strutturati e di medio lungo periodo, un'opportunità per gruppi alberghieri e operatori che stanno pianificando investimenti importanti per i prossimi anni". Il bando può interessare anche l'entroterra riminese: "Soprattutto quelle che puntano su turismo sostenibile, benessere, ospitalità diffusa e valorizzazione delle eccellenze locali".