"Bando Doppia Transizione Anno 2025", la Camera di commercio della Romagna approva 12 progetti

Il presidente Carlo Battistini: "volontà di investire nel futuro, puntando sull'innovazione digitale ed ecologica"

Terminata la valutazione dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Doppia Transizione Anno 2025", dei 14 progetti pervenuti, ben 12 hanno superato la fase istruttoria e di merito, dimostrando la vitalità e la lungimiranza delle imprese di Forlì-Cesena e Rimini nell'affrontare le sfide della digitalizzazione e della sostenibilità.

Scopo del bando era quello di sostenere finanziariamente aggregazioni di imprese con l'obiettivo di innalzare il loro livello di maturità digitale e di sostenibilità, la promozione di modelli di innovazione aperta e collaborativa.

I 12 progetti ammessi a finanziamento coinvolgono raggruppamenti di imprese provenienti da diversi settori economici del territorio: piccole e medie imprese manifatturiere, dei servizi, artigiane e turistiche. I contenuti dei progetti vertono su ambiti altamente innovativi e di grande importanza per il futuro delle nostre imprese, quali Intelligenza artificiale, Cloud, Cyber Security, Big Data & Analytics e Tecnologie per l'Economia Circolare. Si tratta di attività in grado di inserire anche le piccole imprese della Romagna sulle traiettorie delle nuove tecnologie che altrimenti da sole non riuscirebbero ad approcciare e che permetteranno alle imprese beneficiarie di acquisire competenze e strumenti indispensabili per competere in un mercato sempre più dinamico e attento ai temi dell'innovazione responsabile. Va anche sottolineato il ruolo che molte associazioni imprenditoriali hanno avuto nel promuovere i raggruppamenti delle imprese, consentendo loro di accedere a contenuti e progettualità particolarmente complessi per le singole piccole imprese.

"Siamo estremamente orgogliosi della risposta che il territorio ha dato a questo bando. Il numero e la qualità dei progetti presentati, in particolare la spiccata vocazione alla collaborazione tra le imprese, confermano la volontà del nostro tessuto imprenditoriale di investire nel futuro, puntando sull'innovazione digitale ed ecologica – dichiara Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna - La Camera continua a essere al fianco delle imprese in questo percorso di crescita, e l'integrazione della dotazione finanziaria del bando da 1 milione a 2,1 milioni di euro, già prevista dalla Giunta camerale nel prossimo aggiornamento di bilancio, dimostra il nostro impegno concreto a sostenere un numero ancora maggiore di iniziative virtuose".