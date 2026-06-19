Bar Turismo festeggia 70 anni: una storica istituzione di San Giovanni in Marignano

Dal 1956 punto di riferimento per generazioni di cittadini.

Il Bar Turismo di via Roma a San Giovanni in Marignano ha festeggiato ieri sera i 70 anni di attività, un traguardo che racconta una lunga storia di lavoro, relazioni e vita di comunità. Fondato nel 1956, il locale è diventato nel tempo un punto di riferimento per generazioni di residenti, mantenendo una forte identità e un clima familiare tra colazioni, incontri e aperitivi nel centro cittadino. Alla celebrazione hanno partecipato clienti, amici, collaboratori e cittadini, insieme alla sindaca Michela Bertuccioli e al vicesindaco Nicola Gabellini, che hanno portato i saluti dell’amministrazione comunale. Durante la serata non sono mancati ricordi e testimonianze, fino al tradizionale taglio della torta. Le istituzioni hanno sottolineato il valore delle attività storiche come patrimonio sociale ed economico del territorio.