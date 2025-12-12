Barachini incontra i vertici di Gedi: “Garanzie su occupazione e indipendenza editoriale”

Il sottosegretario all’Editoria chiede trasparenza e tutela dei giornalisti in vista della possibile cessione degli asset del gruppo

Garanzie su occupazione, indipendenza e trasparenza. È quanto ha richiesto oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, Giorgio Barachini, incontrando i vertici del gruppo editoriale Gedi, in seguito alle voci di una possibile vendita di alcuni asset del gruppo.

Durante l’incontro, Barachini ha chiesto all’azienda «elementi informativi in merito alla definizione di eventuali accordi di cessione e l’impegno a inserire in tali accordi la tutela dei livelli occupazionali e la garanzia dell’indipendenza editoriale di testate storiche, che rappresentano un importante patrimonio dell’ecosistema informativo pluralistico nazionale».

Nel corso della giornata, il sottosegretario incontrerà anche i comitati di redazione di Repubblica e La Stampa per discutere le prospettive dei giornalisti e assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali.