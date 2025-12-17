Barbara Di Natale eletta portavoce delle Donne Democratiche di Rimini

"Un passaggio politico e organizzativo importante, in un tempo difficile in cui i diritti delle donne non sono più garantiti", si legge nella nota del Pd Rimini

Si è svolta martedì a Rimini l’Assemblea provinciale delle Donne Democratiche. "Un passaggio politico e organizzativo importante, in un tempo difficile in cui i diritti delle donne non sono più garantiti e in cui si tenta, quotidianamente, di restringere spazi di autonomia, libertà e autodeterminazione", si legge in una nota del Pd di Rimini. Nel corso dell’assemblea, presieduta dalla segretaria provinciale del Pd Rimini Giulia Corazzi, è stata eletta Barbara Di Natale come nuova portavoce provinciale della Conferenza delle Donne Democratiche. "Il collettivo che si è ritrovato e riconosciuto in questo percorso si è detto pronto a fare la propria parte: sul lavoro, sulle diverse culture e appartenenze, contro tutte le disuguaglianze di genere e generazionali, per una politica che non si limiti a difendere, ma sappia trasformare", prosegue la nota. All’incontro hanno partecipato Roberta Mori, portavoce nazionale delle Donne Democratiche, e Marcella Zappaterra, portavoce regionale dell’Emilia-Romagna, insieme tra le altre alle consigliere regionali Alice Parma, Emma Petitti e la vice sindaca Chiara Bellini.