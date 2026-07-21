Barcollano sulla spiaggia: turisti minorenni soccorsi in stato confusionale per cannabinoidi

Scambiati per ubriachi sulla spiaggia a Miramare di Rimini

Barcollavano sull'arenile e faticavano a reggersi in piedi i due minorenni turisti tedeschi soccorsi nel pomeriggio di lunedì sulla spiaggia del Bagno 148 a Miramare. A dare l'allarme sono stati i bagnini, che li hanno notati in evidente difficoltà. In un primo momento i due sembravano ubriachi, ma gli accertamenti eseguiti al Pronto Soccorso di Rimini hanno evidenziato un abuso di cannabinoidi. Dopo le cure e l'arrivo dei genitori, i ragazzi sono rientrati in albergo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che indagano per risalire a chi avrebbe ceduto la sostanza ai due giovani.