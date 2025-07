Bardonecchia, il rio Frejus esonda: morto un uomo, città paralizzata

Allerta massima in tutta l’area. Strade chiuse, evacuati i centri estivi

È tornata l’emergenza a Bardonecchia, in provincia di Torino. Ieri (lunedì 30 giugno) il rio Frejus è esondato nel centro abitato, provocando gravi allagamenti e paralizzando la viabilità. L’evento si è verificato a quasi due anni dalla devastante alluvione dell’agosto 2023.



Il Comune ha dichiarato l’allerta massima, con un appello alla popolazione a restare in casa e non utilizzare l’auto. Particolarmente colpite le zone di via Einaudi e la passeggiata Donatori di Sangue, dove la sindaca Chiara Rossetti ha invitato i cittadini a non avvicinarsi ai ponti e a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità locali.



Nel frattempo si registra anche una vittima: si tratta di un uomo di circa 50 anni, il cui corpo è stato ritrovato nel rio Merdovine, a circa 400 metri dal furgone con cui viaggiava. Le forze dell’ordine stanno effettuando accertamenti per chiarire la dinamica della tragedia.



Gravi disagi anche sulla viabilità: l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia è stata chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza dell’uscita per la località turistica, a causa degli allagamenti che rendono impraticabili le carreggiate.



In via precauzionale, circa 150 bambini presenti nei centri estivi sono stati evacuati e portati in sicurezza presso il palazzetto dello sport.