Bareknuckle Boxing, il riminese Mattia Mengoni a Milano per il titolo RWS BKB dei 62 kg

Il 24 ottobre il quarto match a mani nude della carriera, contro il fighter messicano già affrontato in passato

Cresce l'attesa per uno degli appuntamenti più entusiasmanti e cruenti del panorama degli sport da combattimento italiani. Il prossimo 24 ottobre, a Milano, l'atleta Mattia Mengoni salira sul quadrato per affrontare il quarto match della sua carriera nella BKB (Bareknuckle Boxing), la spettacolare ed estrema disciplina di combattimento a mani nude. Un appuntamento imperdibile: l'incontro sara un rematch di grande rivalita contro il fighter messicano gia affrontato nei precedenti appuntamenti, ed e valevole per la conquista del prestigioso titolo RWS BKB dei 62 kg. ​Il fattore campo e la sete di rivalsa ​La cornice di Milano si prepara a diventare il Colosseo di una notte da gladiatori moderni. Il pubblico di casa avra un ruolo chiave nel trascinare Mengoni in una sfida dove la tensione psicologica e la sete di vittoria sono ai massimi storici. Non si tratta solo di un match titolato, ma del capitolo decisivo di una rivalita accesa contro il temibile avversario messicano, pronto a dar battaglia per la cintura dei 62 kg. ​Un percorso di straordinaria resilienza ​Nato a Milano l'8 novembre 1993 e vissuto nel capoluogo lombardo fino al 2006, Mengoni si e trasferito a Rimini, dove ha iniziato a lavorare come bagnino di salvataggio prima di intraprendere, dal 2018 ad oggi, la professione di autista soccorritore, affiancata dall'attivita di sicurezza in locali ed eventi. ​Il suo percorso sportivo e la dimostrazione di una tempra fuori dal comune: dopo l'esordio negli sport da combattimento nel 2013 e un grave infortunio all'occhio destro (frattura multipla dell'orbita) che ancora oggi gli comporta problemi visivi, ha inanellato una formidabile carriera tra K1, MMA, grappling e boxe pro. ​Dalla storica esperienza nel circuito internazionale Milano in the Cage fino ai durissimi match a mani nude — affrontati stoicamente persino con la mano sinistra fratturata —, Mengoni unisce la tecnica della BKB alla tradizione guerriera dell'Harpastum, militando nella squadra dei Bianco Rossi di Rimini nel torneo ufficiale Harpastum Ludi Maximi. Un vero e proprio "guerriero della porta accanto", capace di unire l'impegno quotidiano al servizio della comunita alla ferocia agonistica sul quadrato.