Bari, stacca i supporti vitali alla madre malata: arrestato 47enne

L’uomo avrebbe interrotto i dispositivi che tenevano in vita l’anziana paziente oncologica. A dare l’allarme l’infermiera che la assisteva a domicilio

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Bari con l’accusa di aver staccato i supporti vitali che mantenevano in vita la madre, un’anziana paziente oncologica assistita a domicilio. Secondo quanto riferito dal personale sanitario intervenuto, l’uomo avrebbe dichiarato “Mi rimetto alla volontà di Dio” mentre i soccorritori tentavano di salvare la donna.

A chiamare il 118 è stata l’infermiera che seguiva quotidianamente l’anziana e che, accortasi dell’interruzione dei dispositivi, ha immediatamente richiesto aiuto. Le condizioni della donna restano gravi, mentre l’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.