Barista 51enne di Rimini muore per un malore. "Il nostro Angelo è volato in cielo"

Il bar Alidangelo e la Libreria di Alice sono le attività aperte da Angelo Gregio

Un malore improvviso lo ha colpito mentre si trovava in casa e, nonostante il disperato tentativo dei sanitari del 118 di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare. È accaduto nella notte di venerdì ad Angelo Gregio, 51 anni, uno dei baristi più noti di Rimini, originario di Asti e arrivato in Riviera 25 anni fa per lavoro.

Come riporta Il Resto del Carlino, Angelo aveva iniziato la sua carriera al Caffè del porto di Riccione per poi proseguire al Green bar, il Basilico e tanti altri locali riminesi, fino a quando non ha deciso di aprire la propria attività con la compagna Alice Spagnoli. Un'avventura durata fino al 2023 quella del bar Alidangelo, un locale dove gustare particolari miscele di caffè, drink speciali e dove leggere libri e partecipare a incontri letterari.

Poi la nuova avventura in via XX Settembre, dove la coppia ha aperto la Libreria di Alice. Una libreria speciale, per il luogo (un palazzo del ’700 dove prima c’era la legatoria Spagnoli), per ’offerta letteraria e non solo. Anche alla Libreria di Alice di Rimini Angelo ha continuato a coltivare la passione per il caffè, vendendo miscele da lui selezionate con cura. Da molti anni Angelo faceva parte di Aibes, l’associazione italiana barman: si era fatto un nome sulla scena nazionale con i suoi caffè e i suoi drink.

"Ha vinto numerosi premi e riconoscimenti, è stato giudice di vari concorsi e anche di gare organizzate dagli istituti alberghieri. Un grande barista, ma soprattutto una persona eccezionale– lo ricordano con affetto gli amici Spiridione Ripaldi e Nicola Dimatteo –Amava la letteratura, divorava libri e con Alice ha dato vita, prima con il bar Alidangelo poi con la libreria, a due luoghi speciali". Già fissata la data delle esequie. Il funerale di Angelo Gregio si terrà domattina alle 11, al cimitero di Rimini. "Non fiori ma donazioni al Cuore 21 di Riccione", è l’invito della compagna e dei famigliari a coloro che vorranno fare qualcosa in memoria di Angelo. Aibes sta pensando già di organizzare iniziative in suo ricordo.