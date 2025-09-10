Baseball, San Marino è campione d'Italia

Successo a parma in gara4 per 8-6 con sei punti segnati nell'ultimo inning. Gabriel Lino bissa il colpo decisivo nella finale del 2022 e realizza la valida del sorpasso

San Marino è campione d’Italia per la settima volta nella sua storia. I titani hanno conquistato il titolo tricolore al termine di una vittoriosa garaquattro a Parma (8-6), una partita incredibile che San Marino ha ribaltato segnando sei punti nel corso dell’ultimo inning (esattamente come in garadue) quando ormai la bella sembrava inevitabile.

Nel finale di una Gara 4 ricca di colpi di scena, i ducali si presentano al nono inning in vantaggio 6-2, ma subiscono sei punti e cedono 8-6, con Gabriel Lino che bissa il colpo decisivo nella finale del 2022 e realizza la valida del sorpasso. L'MVP della finale è Ortwin Pieternella, oggi assente dopo l'infortunio di Gara 3.

Una Italian Baseball Series ricca di colpi di scena finisce nel modo più incredibile. Il San Marino compie un'altra grande rimonta, la seconda in quattro gare, e vince il settimo scudetto della sua storia chiudendo per tre vittorie a una la serie contro il Parma Clima.