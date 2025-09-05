Baseball, domenica allo stadio dei Pirati si affaccia Poviglio

E' l’ultimo impegno di regular season per New Rimini. Playball alle 10.30, un’ora dopo la fine di garauno il secondo match

A più di un mese e mezzo dall’ultima partita casalinga (5-4 con l’Oltretorrente Parma, era il 20 luglio), New Rimini torna a esibirsi nella sua ‘casa’, quello stadio dei Pirati che domenica ospiterà il confronto con il Poviglio (playball alle 10.30, un’ora dopo la fine di garauno il secondo match).

Per la squadra riminese, impegnata nel girone G della Poule salvezza del campionato di serie A, la doppia sfida con la formazione ‘reggiana’ rappresenterà inoltre il congedo dalla regular season. Non è detto però dall’intera stagione, poiché la federazione, anche per dare un senso a questa fase ormai svuotata d’interesse dopo il ritiro del Paternò, ha varato una manifestazione – ribattezzata Coppa Italia – per le prime due classificate dei due raggruppamenti della Poule salvezza. E New Rimini, classifica alla mano, si gioca proprio l’accesso alla coppa, in programma in un’unica giornata domenica 5 ottobre, con il Poviglio (11-7 il record degli adriatici, 9-5 quello degli emiliani che dovranno poi giocare altre quattro partite).

Con un’eventuale doppietta New Rimini staccherà il pass per la coppa, con uno 0-2 sarà tagliata fuori, mentre con un pareggio la situazione rimarrà sostanzialmente aperta, con Poviglio comunque favorita. Ma un ‘pieno’ non si prospetta per nulla agevole, in quanto il New Rimini, che è già costretta a rinunciare al pitcher cubano Herrera Camejo, in settimana ha perso un altro ‘pezzo’, il prima base spagnolo – di origini cubane – Daniel Perez Rielo, uomo che nel box ha espresso un buon 356 di media battuta (36/101), con 5 homers e 27 punti spinti a casa. Insomma, un battitore la cui assenza nel line-up non potrà non avvertirsi. Ci sono ancora, invece, gli altri due ‘forestieri’, l’esterno Alejandro Chacon e il lanciatore Kevin Sosa, che al solito verrà utilizzato come rilievo in garadue, match che vedrà nuovamente Tommaso Aiello ricoprire il ruolo di starter. E non cambierà neppure, rispetto al recente passato, il partente di garauno, con il ventenne Francesco Tarassi che avrà la pallina in mano in avvio come domenica scorsa a Parma.

“Vogliamo centrare un bel risultato, anche per lasciare un buon ricordo in questa stagione. Poviglio è comunque una squadra ostica, con 3-4 giocatori che girano la mazza davvero forte”, ammonisce il pitching coach Daniele Del Bianco.