Baseball, final four Coppa Italia: New Rimini-Buttrio

Sabato a Godo. Rimini ha chiuso al secondo posto nel raggruppamento G., i friulani del Buttrio, primi nel girone F

E’ l’ultimo atto della stagione 2025 per quel che riguarda il campionato di serie A di baseball, è la ‘Final Four’ di Coppa Italia, manifestazione che coinvolge le prime due classificate dei due gironi di Poule Salvezza. E tra queste quattro ‘superstiti’ c’è pure il New Rimini, che ha chiuso al secondo posto nel raggruppamento G. Posizione che riserva agli adriatici l’incrocio in semifinale con i friulani del Buttrio, primi nel girone F.

La manifestazione, che andrà interamente in scena nella giornata di domani, sabato 4 ottobre, sul diamante neutro di Godo, si aprirà alle 10.30 con la prima semifinale, a sfidarsi Rovigo e Fiorentina. Quarantacinque minuti dopo la fine del match, pertanto presumibilmente attorno alle 14.30, toccherà al New Rimini scendere in campo per la sua complicata ‘semi’ con l’attrezzato Buttrio, formazione che si presenta a Godo con un record di 23-5 (12-8 invece per i riminesi, che hanno disputato però 8 partite in meno essendo stati inseriti in un girone a 7 – anziché a 8 – e avendo dovuto mettere in conto il ritiro del Paternò).

La formula non prevede un’eventuale finale di consolazione, solo la finalissima per il trofeo tra le due vincenti, gara che si giocherà sempre domani alla luce dei riflettori (playball ancora 45’ dopo la conclusione della seconda semifinale, quindi attorno le 18.30).

New Rimini non potrà certo contare sull’organico al completo: oltre agli stranieri (non ci sono Herrera Camejo, Perez Rielo e Sosa, mentre sarà al suo posto Chacon) sono indisponibili per motivi diversi Pini, Sartini, Pulzetti e Davide Ruggeri. Il monte di lancio – reparto sempre delicato e determinante – avrà in Aiello il partente della semifinale, quindi potranno subentrare Tognacci, Canuti, Tarassi e Bartolini, oltre al pitching coach Del Bianco, che con la consueta generosità che lo contraddistingue si è detto disponibile a dare una mano qualora ce ne fosse bisogno.

“Speriamo di non pagare i lunghi periodi di inattività agonistica – è proprio Del Bianco che parla –. Abbiamo disputato l’ultima partita il 7 settembre e prima eravamo stati senza giocare per un altro mese, in questo modo si rischia seriamente di perdere ritmo. Ma daremo comunque tutto, di questo sono sicuro”.



