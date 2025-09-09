Baseball, finale scudetto: è Parma a vincere gara3 (8-4)

L’8-4 per la squadra di casa matura in un sesto inning da 7 punti che ribalta completamente il match, dopo che San Marino era andato in vantaggio di due punti al quinto

È Parma a vincere in gara3 e allora l’Italian Baseball Series resta aperta. L’8-4 per la squadra di casa matura in un sesto inning da 7 punti che ribalta completamente il match, dopo che San Marino era andato in vantaggio di due punti al quinto. Lanciatore vincente Casanova, perdente Lage. 9 valide a 8 per Parma.

LA CRONACA. Un primo inning senza arrivi in base e un secondo più movimentato, è così che comincia gara3. Al 2° San Marino non sfrutta il singolo di Pieternella, mentre Parma chiude con corridori agli angoli. Poi ancora, una valida sammarinese al 3° e una ducale al 4°. Poco, perché i due lanciatori partenti, Lage e Casanova hanno fin qui un rendimento eccellente.

Al 5° la gara si sblocca e il merito è di Pieternella, che batte un singolo e arriva in seconda sul bunt di sacrificio di Celli. Sulla successiva rimbalzante di Lorenzo Di Raffaele arriva l’errore di Concepcion: Pieternella avanza in terza, ma si scontra con Geraldo e si infortuna. Sull’ostruzione, è assegnato il punto dello 0-1, ma il giocatore deve comunque uscire dal campo sostenuto dai compagni. L’attacco prosegue col singolo di Di Fabio, con Di Raffaele a casa per il doppio vantaggio.

Lo 0-2 dura fino al 6°, quando succede di tutto e Parma dilaga. Cominciano Gonzalez col singolo e Geraldo con la base ball, poi ecco la valida di Concepcion per il punto dell’1-2. Entra Leal, Mineo è il primo out su bunt di sacrificio, Astorri è eliminato al piatto e per Ascanio c’è la base intenzionale. Il turno decisivo per la partita è quello di Battioni, che alza un pop a destra sul quale la difesa non riesce a completare l’out. Entrano i due punti del sorpasso (3-2) e, sulla scia, la squadra di casa vola a segnare ancora. Flisi batte una valida e c’è anche un errore della difesa (5-2), così come Gonzalez (7-2).

La partita finisce sostanzialmente lì, con Parma a segnare l’8-2 all’8° (base ball a Gonzalez a basi piene) e San Marino che prova a replicare col fuoricampo da due punti di Diaz al 9° (8-4).

Italian Baseball Series a gara4.

PARMA BASEBALL – SAN MARINO BASEBALL 8-4

SAN MARINO: Batista ed (0/4), Marlin ss (2/4), Helder 1b (0/4), Lino r (0/4), Proctor es (0/3), Pieternella (Diaz 1/2) dh (0/2), Celli ec (1/3), Lo, Di Raffaele (Servidei 0/1) 2b (0/3), Di Fabio 3b (2/4).

PARMA: Angioi 2b (1/4), Gonzalez ed (2/4), Geraldo ss (0/4), Concepcion 3b (2/5), Mineo r (1/3), Astorri (Monello 1/1) dh (0/3), Ascanio 1b (0/2), Battioni ec (1/2), Flisi es (1/3).

SAN MARINO: 000 020 002 = 4 bv 8 e 3

PARMA: 000 007 01X = 8 bv 9 e 2

LANCIATORI: Lage (L) rl 5, bvc 4, bb 3, so 6, pgl 3; Leal (r) rl 2, bvc 4, bb 1, so 1, pgl 3; Civit (f) rl 1, bvc 1, bb 3, so 1, pgl 1; Casanova (W) rl 8, bvc 8, bb 1, so 5, pgl 3.

NOTE: fuoricampo di Diaz (2p. al 9°); doppio di Battion