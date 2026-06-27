Baseball, Francisco Sanchez al San Marino

Venezuelano di 28 anni con trascorsi in Italia a Sala Baganza e Oltretorrente e con l’ultimo impiego in Liga Mayor Venezuelana con i Lideres de Miranda

Il San Marino Baseball comunica ufficialmente l’ingaggio del lanciatore mancino Francisco Sanchez, venezuelano di 28 anni con trascorsi in Italia a Sala Baganza e Oltretorrente e con l’ultimo impiego in Liga Mayor Venezuelana con i Lideres de Miranda.

Sanchez ha iniziato la carriera senior nel 2015, legato ai Tampa Bay Rays, con l’impiego in Summer league venezuelana con i VSL Rays. Nell’annata successiva ha giocato con i DSL Rays in Summer league dominicana e nei campionati seguenti in Gulf Coast League con i GCL Rays. Nel 2019 l’impegno con i Princeton Rays, mentre l’arrivo in Italia, a Sala Baganza, è datato 2022. Nel 2024 gioca per l’Oltretorrente, mentre nelle ultime annate è di scena in Venezuela.

Il San Marino Baseball accoglie con calore Francisco Sanchez e lo aspetta per questa seconda parte del campionato 2026.