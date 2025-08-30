Baseball, il santarcangiolese Federico Magalotti vola in Giappone

Il saluto del sindaco Sacchetti e dell’assessora allo Sport Garattoni prima della partenza

Il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessora allo Sport Angela Garattoni hanno salutato in Municipio il santarcangiolese Federico Magalotti, in partenza per il Campionato del Mondo di Baseball Under 18 che si terrà in Giappone dal 5 al 14 settembre.

La prestigiosa convocazione è arrivata quando Federico si trovava in Missouri a rappresentare l'Europa nelle World Series Babe Ruth, unico italiano convocato dalla squadra dei London Archers alla manifestazione a cui hanno partecipano decine di squadre e centinaia di atleti provenienti da ogni Paese.

Di ritorno dagli Stati Uniti, ha partecipato ai play off nazionali con la sua squadra di club, la Fortitudo Bologna, con la quale ha conquistato un posto nelle fasi finali del campionato sia in U18 (concorreranno per lo scudetto) che in serie B, dove tenteranno la promozione nella massima serie.

Ieri mattina (venerdì 29 agosto) il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessora allo Sport Angela Garattoni si sono complimentati con Federico per i tanti successi raggiunti con la nazionale – dagli Europei Under 12 e 15 fino al Mondiale Under 15 – che lo hanno portato oggi a una convocazione speciale: a 16 anni sarà tra gli atleti più giovani a partecipare al Mondiale Under 18 in programma ad Okinawa, in Giappone, selezionato come lanciatore mancino, esterno e battitore. Il primo cittadino si è anche fatto autografare nuovamente la pallina da baseball ricevuta quando lo aveva già insignito con una benemerenza nel corso dei saluti di fine anno .