Baseball, Mattia Leon Ruggeri da New Rimini alla Nazionale U18

Da venerdì indosserà la casacca azzurra a Okinawa, in Giappone, ai campionati mondiali Under 18. “Per me è una splendida opportunità"

Domenica, a Parma, ha battuto un bel doppio e adesso è pronto a vivere da protagonista un’avventura a dir poco stimolante. Mattia Leon Ruggeri, interessante prospetto del New Rimini Baseball, da venerdì indosserà la casacca azzurra a Okinawa, in Giappone, ai campionati mondiali under 18. Una vetrina di assoluto prestigio, una rassegna iridata che si aprirà con la tostissima sfida contro i nipponici padroni di casa, mentre le altre avversarie del girone rispondono ai nomi di Portorico, Cuba, Corea e Sudafrica.

“Per me è una splendida opportunità, così come sono davvero onorato di poter vestire questa maglia – attacca Mattia Leon, che diventerà maggiorenne giovedì, proprio alla vigilia del debutto col Giappone –. La ritengo una grossissima occasione per cercare di migliorare, voglio apprendere il più possibile dal confronto con i più forti giocatori under del mondo”.



Ruggeri aveva peraltro già vestito l’azzurro in passato, con la partecipazione agli Europei e al Mondiale under 13 nel 2019. Un ragazzo che nutre un amore viscerale per il ‘batti e corri’, sport in cui si imbattè da bambino. “Già, andavo a vedere mio fratello Davide (classe ‘99, altro tassello del New Rimini in serie A, ndr) che giocava con quelli che sono poi oggi i miei compagni di squadra. Il baseball mi ha subito stregato”, ammette Mattia Leon, nella vita di tutti giorni studente al quinto anno di Ragioneria. Un ragazzo che vorrebbe riuscire a trasformare la sua passione in professione (“E’ così, sarebbe bellissimo”). E intanto è pronto a godersi questo mondiale nel Sol Levante.



Il suo ruolo è interno, nello specifico predilige giocare interbase, dove confida di potersi esibire in questi ormai imminenti campionati del mondo giapponesi. Nel campionato di serie A, pur non avendo ancora diciott’anni, in questo 2025 al tramonto ha espresso una media battuta di 333 (8/24), con 4 doppi e 5 punti spinti a casa a impreziosire il suo score.