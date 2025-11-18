Baseball, New Rimini non si iscrive alla serie A

Molteplici le motivazioni che hanno portato la società – nata solamente nel gennaio 2021 – a prendere questa sofferta e non semplice decisione alla serie A nella stagione 2026

Il New Rimini Baseball nel 2026 non si iscriverà al campionato di serie A, categoria frequentata per quattro stagioni (2021, 2022, 2024, 2025). Molteplici le motivazioni che hanno portato la società – nata solamente nel gennaio 2021 – a prendere questa sofferta e non semplice decisione.

“In primo luogo, facciamo sempre più fatica a conciliare la nostra attività senza avere una piena disponibilità del campo, cioè quello stadio dei Pirati che è storicamente la ‘casa’ del baseball riminese – attacca il vice presidente Giacomo Pelliccioni –. C’erano state fatte delle promesse che il Comune avrebbe potuto nuovamente disporre dello stadio, tornando in possesso della concessione in breve tempo. E invece le cose non sono andate così, tuttora ci sono in corso procedimenti giudiziari tra il Comune e l’attuale gestore, l’Asd Rimini Baseball, e all’orizzonte non si vede ancora una soluzione. Con il gestore – prosegue Pelliccioni – in questi anni il rapporto è stato sempre estremamente conflittuale, pertanto non è stato possibile portare avanti progetti, così come abbiamo incontrato parecchie difficoltà a reperire sponsor, imprenditori che ponevano come condizione il poter avere una visibilità all’interno della struttura sportiva. In sostanza, sin dalla nascita siamo rimasti soli”.

Il vice presidente pone poi l’accento su un altro aspetto. “La nascita di questa società presupponeva la collaborazione tra club del circondario, avevamo un accordo che già dal secondo anno è andato però in parte disatteso. E questo ha finito per creare ulteriori problemi allo sviluppo del progetto”.

New Rimini lascia la serie A, ma non scompare comunque dalla geografia del baseball italiano. “Stiamo pensando di partecipare al campionato di serie C e in ogni caso continuiamo a lavorare per favorire la crescita dei settori giovanili delle società del circondario attraverso i nostri tecnici e giocatori”, precisa Giacomo Pelliccioni.