Baseball, New Rimini: pareggio con tanti rimpianti

A Poviglio sconfitta in gara1 (11-10) e successo in gara2 (1-8)

Si sono divise la posta, New Rimini e Poviglio, con i ‘reggiani’ padroni di casa a segno in rimonta al

mattino (11-10 lo score) e gli adriatici a imporsi con un certo agio nella replica (1-8), in questa seconda

giornata della Poule salvezza. Ma vediamo nel dettaglio l’andamento dei due match.

Un matinée davvero amaro, una partita che New Rimini aveva saldamente in pugno, una garauno che è finita invece nelle mani dei padroni di casa. A metà quarto inning, infatti, gli adriatici erano avanti 7-1

grazie al perentorio giro di mazza di Perez Rielo, che con tutti i cuscini carichi spediva la pallina oltre la recinzione per uno spettacolare (ed estremamente redditizio) Grande Slam, quinto fuoricampo stagionale per il 24enne prima base spagnolo di origini cubane.

A quel punto in pochi, se non addirittura nessuno, avrebbero scommesso un euro sul Poviglio. Ma i ‘reggiani’, da brave formichine, non si perdevano d’animo e cominciavano a ricucire il gap, mentre il New Rimini, dopo aver raccolto ancora qualcosa tra quinta e sesta ripresa, interrompeva la sua ‘produzione’ offensiva. All’ottavo assalto, così, i padroni di casa riuscivano a trovare l’8-10 e al nono impattavano e mettevano pure la freccia evitando gli extra-inning. Il pareggio si materializza con 4 valide quasi consecutive su Tognacci, che lascia poi la rovente pallina nelle mani di Canuti. Un out arriva, quindi, con le basi piene, un malaugurato ‘balk’ del nuovo entrato favorisce il punto automatico del definitivo 11-10 per il Poviglio.

Al New Rimini non bastano dunque 14 ‘legni’ (con 4 extra-base...) e 10 punti per sorridere, complice una difesa che all’inizio pasticcia e i pitchers che rimangono al di sotto del loro abituale standard di rendimento. Per il gruppo allenato da Dorian Castro questa è la settima sconfitta stagionale con il minimo scarto.



Il tabellino di garauno



POVIGLIO: Minari ss (2/5), Bazzana 3b (2/6), Castillo Castillo ec (1/4), Giovanardi ed (1/5), Spagnolo 1b

(2/3), Gastaldi dh (1/4) (Maioli), Toledo Arismendi es (2/4), Nardi r (0/1) (Lettieri 0/1), Di Ronza 2b (1/3).

NEW RIMINI: Perazzini 2b (1/6), Pulzetti 3b (2/4), Perez Rielo 1b (1/4), Chacon ed (4/5), Baccelli r (0/4), Gabrielli ec (0/5) (Pini), Canuti es (2/5), Ruggeri D. dh (1/4) (Focchi 0/1), Ruggeri M.L. ss (3/4).

Successione: New Rimini 101 521 000 = 10 bv 14 e 3. Poviglio 001 321 013 = 11 bv 12 e 2.

Lanciatori: Dallatana (i) rl 3.2, bvc 9, bb 2, so 1, pgl 6; Carrasco (r) rl 3.1, bvc 4, bb 0, so 5, pgl 2;

Greggio (r) rl 1, bvc 1, bb 1, so 0, pgl 0; Cepparulo (W) rl 1, bvc 0, bb 1, so 0, pgl 0; Aiello (i) rl 4.1, bvc 4,

bb 3, so 3, pgl 5; Tarassi (r) rl 1, bvc 1, bb 1, so 1, pgl 1; Tognacci (L) rl 3, bvc 7, bb 1, so 0, pgl 4; Canuti

(rf) rl 0.1, bvc 0, bb 0, bk 1, so 0, pgl 0.

Note: fuoricampo di Perez Rielo (4p al 4°) e Spagnolo (2p al 5°). Doppi di Chacon, Toledo Arismendi,

Ruggeri M.L., Perazzini e Giovanardi.



Tutta un’altra storia nella pomeridiana, una garadue che vede New Rimini portarsi in vantaggio al quarto inning, 0-2 con i punti spinti a casa da Perez Rielo (doppio) e Chacon (singolo). Un margine già

importante, anche perché sul monte Herrera Camejo, ben coadiuvato da una difesa che alla fine potrà

esibire uno score immacolato, si dimostra padrone della situazione. Per non correre rischi, comunque, i riminesi alla ripresa numero 6 allungano in maniera consistente: con le basi cariche è Focchi a picchiare un prezioso singolo (2 pbc, 0-4 sul tabellone), quindi sulla rimbalzante di Mattia Leon Ruggeri la difesa avversaria commette un pesantissimo errore che propizia altre due segnature. Sullo 0-6 il match è ampiamente indirizzato, ma dopo quanto è successo in mattinata conviene tenere le antenne ben dritte.

E New Rimini lo fa, con Sartini e Sosa, i rilievi di Herrera Camejo, che concedono solamente un punto

negli ultimi tre inning, mentre Chacon, al 9°, non vuole essere da meno rispetto al compagno di squadra Perez Rielo e realizza a sua volta il quinto homer personale della stagione. Insomma, una vittoria larga, comoda, un’affermazione che non cancella però l’amarezza per la ghiotta occasione sprecata nella mattinata.

Ora, per New Rimini, il campionato si ferma per oltre un mese: il prossimo impegno cadrà infatti

domenica 31 agosto con la trasferta a Parma, nella tana dell’Oltretorrente.

Il tabellino di garadue

POVIGLIO: Minari ss (2/5), Bazzana 3b (2/4) (Maioli), Castillo Castillo ec (2/3), Giovanardi ed (0/3),

Spagnolo 1b (0/4), Gastaldi r (0/4), Toledo Arismendi es (2/4), Lettieri dh (0/4), Di Ronza 2b (2/4).

NEW RIMINI: Pini ec (2/5), Pulzetti 3b (0/4), Perez Rielo 1b (2/5), Chacon ed (3/5), Baccelli dh (0/2)

(Bonemei 2/2), Focchi es (2/4) (Gabrielli 0/1), Ruggeri M.L. ss (0/4), Cifalinò 2b (0/4), Signorile r (1/4).

Successione: New Rimini 000 204 002 = 8 bv 12 e 0. Poviglio 000 000 100 = 1 bv 10 e 2.

Lanciatori: Herrera Camejo (W) rl 6, bvc 5, bb 2, so 8, pgl 0; Sartini (r) rl 2, bvc 3, bb 0, so 2, pgl 1; Sosa (rf) rl 1, bvc 2, bb 0, so 1, pgl 0; Medina Garcia (L) rl 6, bvc 7, bb 1, so 7, pgl 4; Gonzalez Valera (rf) rl 3, bvc 5, bb 0, so 3, pgl 2.

Note: fuoricampo di Chacon (2p al 9°). Doppi di Perez Rielo, Chacon, Bonemei, Toledo Arismendi e Di

Ronza.