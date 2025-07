Baseball, New Rimini: solo un pari con i Falcons (2-3, 9-1)

Ora l’ipotesi playoff è definitivamente tramontata. In gara1 New Rimini perde pur battendo quasi il doppio delle valide rispetto ai ‘cugini’ (9 a 5). Gara2 senza storia

Il New Rimini non va oltre il pari contro i Falcons Torre Pedrera, risultato che taglia definitivamente fuori dal discorso playoff i ragazzi allenati da Dorian Castro (2-3, 9-1 i parziali allo stadio dei Pirati). Ecco, nel dettaglio, la storia delle due partite.

Nel matinée sono Aiello e Ioli ad affrontarsi sul monte. Un duello tra due buoni lanciatori che si sblocca a terzo inning, quando i Falcons riescono a pestare il piatto di casa base due volte sull’assistenza errata di Pulzetti per il prima base Ruggeri, che non trattiene la pallina (0-2). Nella stessa ripresa, picchiando due valide, New Rimini si crea una buona opportunità, ma Perez Rielo finisce strike-out con due corridori agli angoli. Solo al sesto assalto i padroni di casa ‘muovono’ il punteggio, nonostante un altro brutto ‘k’ incassato da Perez Rielo: Pulzetti realizza un doppio, avanza in terza su lancio pazzo e dimezza lo svantaggio grazie al singolo di Chacon, che poi si concede alla difesa avversaria tentando di ‘rubare’ la seconda.

Sull’1-2 New Rimini vuole crederci e al settimo si materializza il pareggio, mentre Torre Pedrera avvicenda Ioli con Ravegnani, che a sua volta di lì a poco cede il posto a Baldassarri. Un paio di basi ball, due singoli (pbc di Pulzetti) ed è 2-2 sul tabellone, con Perez Rielo – non è proprio la sua partita – che lascia poi ‘morire’ sui cuscini tre compagni di squadra con un’improduttiva volata al centro. All’ottava ripresa il punto della staffa per i Falcons, con la difesa avversaria che ci mette ancora del suo, tanto che alla fine nessuno dei 3 punti segnati dal Torre sarà ‘guadagnato’ sui lanciatori del New Rimini. Nell’ottavo inning va segnalata un’ingenuità offensiva di Chacon sui cuscini, mentre al 9° Cortesi arriva fino in terza ma non riesce a percorrere quei residui 27 metri che prolungherebbero il match agli extra-inning. New Rimini perde pur battendo quasi il doppio delle valide rispetto ai ‘cugini’ (9 a 5).

Il tabellino di garauno

NEW RIMINI: Perazzini 2b (0/5), Pulzetti ss (3/5), Perez Rielo ed (0/4), Chacon es (2/4), Baccelli r (1/3), Cifalinò 3b (0/2) (Gabrielli), Canuti dh (0/4), Ruggeri D. 1b (1/2) (Bonemei 0/1), Pini ec (1/2) (Cortesi 1/1).

FALCONS TORRE PEDRERA: Greco es (1/3) (Di Carlo 1/1, Giovannini, Giardini), Cianci ss (0/2) (Beccari 0/1), Tamburini dh (1/5), Magnani 1b (0/3), Mazzone 3b (0/3), Albini r (1/4), Emanuelli 2b (1/3) Montanari ed (0/3), Giovanelli ec (0/3).

Successione: Falcons 002 000 010 = 3 bv 5 e 1. New Rimini 000 001 100 = 2 bv 9 e 4.

Lanciatori: Ioli (i) rl 6, bvc 6, bb 2, so 6, pgl 2; Ravegnani (r) rl 0.1, bvc 1, bb 1, so 0, pgl 0; Baldassarri (W) rl 2.2, bvc 2, bb 2, so 0, pgl 0; Aiello (i) rl 5, bvc 3, bb 4, so 6, pgl 0; Tognacci (L) rl 4, bvc 2, bb 1, so 5, pgl 0.

Note:doppio di Pulzetti.

La pomeridiana non ha assolutamente storia. I Falcons, per mettere le mani sulla vittoria in garauno, hanno (giustamente) schierato i due lanciatori più affidabili, Ioli e Baldassarri, così nella replica vengono inesorabilmente a galla problemi sul monte, a cominciare dal controllo (ben 15 passaggi in prima gratuiti tra basi ball e colpiti, un’enormità). New Rimini, al contrario, propone un’efficacia staffetta formata da tre pitchers, cui spettano tre inning a testa. Comincia Herrera Camejo, quindi si affacciano sulla ‘collinetta’ Canuti (vincente) e Sartini, mentre il venezuelano Sosa può tranquillamente rimanere a riposo. L’incontro resta così in equilibrio solo nelle prime due riprese, dopo di che i padroni di casa iniziano a macinare punti, tanto da sfiorare la sospensione del match per ‘manifesta inferiorità’. Già sul 5-0 il risultato è in ghiaccio e solamente nell’ultimo attacco utile il Torre Pedrera riesce a cancellare lo zero dal tabellone.

Con questo pareggio il record di Baccelli e compagni è 9-9, per una quarta piazza in questo girone E del campionato di serie A di baseball. Sabato prossimo stop alla prima fase con la trasferta a Godo, dopo di che sarà tempo di poule salvezza (gli incroci sono con le formazioni provenienti dal girone D, Oltretorrente, Poviglio e Paternò, e New Rimini partirà portandosi dietro un cospicuo numero di vittorie).

Il tabellino di garadue

NEW RIMINI: Pini ec (2/4), Pulzetti 3b (2/3), Perez Rielo 1b (1/4) (Ruggeri D. 0/1), Chacon ed (2/6), Bonemei dh (1/3), Gabrielli es (2/3), Cifalinò 2b (0/2) (Perazzini 0/2), Cortesi ss (2/3), Signorile r (0/3).

FALCONS TORRE PEDRERA: Greco es (1/4), Beccari ss (1/4), Tamburini 3b (1/4), Magnani 1b (1/3 (Biondi 0/1), Mazzone dh (0/2) (Giovanelli 1/1, Albini 0/1), Di Carlo ed (0/3), Giardini r (0/4), Emanuelli 2b (1/4), Montanari ec (1/4).

Successione: Falcons 000 000 001 = 1 bv 7 e 0. New Rimini 002 304 00r = 9 bv 12 e 1.

Lanciatori:Herrera Camejo (i) rl 3, bvc 1, bb 1, so 5, pgl 0; Canuti (W) rl 3, bvc 3, bb 1, so 1, pgl 0; Sartini (sa) rl 3, bvc 3, bb 0, so 3, pgl 1; Laghi (i) rl 1.2, bvc 2, bb 4, so 1, pgl 0; Ravegnani (L) rl 1.1, bv 4, bb 0, so 0, pgl 2; Giovanelli (r) rl 0.2, bvc 1, bb 3, so 0, pgl 3; Montanari (r) rl 1.1, bvc 1, bb 4, so 2, pgl 3; Magnani (r) rl 0.2, bvc 1, bb 2, so 0, pgl 1; Biondi (rf) rl 2.1, bvc 3, bb 0, so 2, pgl 0.

Note: tripli di Perez Rielo e Magnani; doppi di Pulzetti e Giovanelli.