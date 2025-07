Baseball: New Rimini troppo fallosa, Godo fa suo il recupero di gara2 (4-0)

Con questa sconfitta New Rimini archivia la regular season con un record di 10-10 e 7 di queste vittorie se le porterà dietro nella Poule salvezza

Chiusura della prima fase senza sorriso, per New Rimini. La formazione allenata da Dorian Castro

inciampa a Godo nel recupero di garadue, incontro che una settimana era saltato per il maltempo

(4-0 il risultato a favore dei ‘ravennati’ padroni di casa).

Un match che ha visto gli adriatici battere il doppio delle valide rispetto agli avversari (6-3 il conto), predominio completamente azzerato dalla fallosità della difesa riminese (ben 4 gli errori, davvero troppi), tanto che appena uno dei quattro punti incassati è stato ‘guadagnato’ sui lanciatori. Male la difesa e sterile l’attacco, poiché quei 6 ‘legni’ sono stati disseminati qua e là, senza trovare mai continuità nell’azione offensiva.

Hanno fatto invece il loro onesto lavoro i pitchers che si sono alternati in pedana, dal partente (e perdente, come qualifica) Herrera Camejo ai rilievi Aiello, Sosa e Tognacci.

Con questa sconfitta New Rimini archivia la regular season con un record di 10-10 e 7 di queste

vittorie se le porterà dietro nella Poule salvezza che andrà a iniziare nel prossimo weekend. Una

‘dote’ niente affatto trascurabile, anche perché tra le rivali c’è un Paternò che è riuscito fin qui a

imporsi appena in un’occasione. Oltretorrente e Poviglio sono le altre avversarie sul cammino dei

riminesi.



Il tabellino



GODO: Casadio es (1/3), Tanesini ec (0/3), Huerta ed (1/4), Gelli 3b (0/3), Sabbatani r (0/3),

Meriggi G. dh (0/3) (Meriggi D. 0/1), Monari 1b (1/3), Orselli 2b (0/3), Servidei ss (0/2)

NEW RIMINI: Pini ec (1/3) (Bonemei 0/1), Canuti es (0/3) (Focchi 0/1), Perez Rielo 1b (1/4),

Chacon ed (1/3) (Ruggeri D. 1/1), Baccelli dh (0/4), Cortesi ss (0/3), Cifalinò 3b (1/1) (Pulzetti 1/2),

Perazzini 2b (0/1) (Gabrielli 0/2), Signorile r (0/3).

Successione: New Rimini 000 000 000 = 0 bv 6 e 4. Godo 020 011 00r = 4 bv 3 e 1.

Lanciatori: Campos Carrazana (W) rl 7 bvc 5, bb 0, so 6, pgl 0; Galeotti (rf) rl 2, bvc 1, bb 0, so 3,

pgl 0; Herrera Camejo (L) rl 4, bvc 2, bb 2, so 7, pgl 0; Aiello (r) rl 2, bvc 0, bb 3, so 2, pgl 1; Sosa

(r) rl 1.1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0; Tognacci (rf) rl 0.2, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0.

Note: doppi di Huerta e Perez Rielo.