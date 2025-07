Baseball, New Rimini verso Modena in cerca di riscatto

A Modena il New Rimini non potrà contare su Mattia Leon Ruggeri e Tommaso Metalli Grisetti

Viaggia ancora, il New Rimini, in questa seconda giornata di ritorno del campionato di serie A di baseball. Reduce dalla duplice, dolorosa battuta d’arresto a Firenze, la squadra allenata da Dorian Castro sarà impegnata domani, sabato 14 giugno, in quel di Modena (playball alle 15 e alle 20). Un’avversaria tosta ma non impossibile, una formazione che può esibire un record di 7-5 per una terza piazza in classifica alle spalle di Athletics Bologna e Fiorentina (5-6 è invece il bilancio degli adriatici, che sono attualmente quarti).

Anche spulciando tra le cifre si può notare come ci sia un sostanziale equilibrio tra le duellanti: nel box gli emiliani esprimono una media battuta di 265 contro il 245 di Pulzetti e compagni, che hanno però realizzato ben 10 fuoricampo contro l’unico homer dei rivali. Sul monte di lancio si fa leggermente preferire Modena (media pgl 3.05 contro il 3.23 del New Rimini, che ha comunque messo a segno più strike-out, 124 contro 117). Dove i modenesi hanno cifre decisamente migliori è in difesa (13 errori contro 25), ma qui i riminesi pagano a caro prezzo il brutto weekend di Firenze, con davvero tante, troppe ‘amnesie’ difensive spalmate nei due incontri con i toscani.

Rispetto allo scorso fine settimana, quando affrontò solamente un uomo e a giochi fatti, il rientrante Kevin Sosa dovrebbe poter offrire un maggiore contributo in gara2 come rilievo di Herrera Camejo. “Il giocatore ha detto che sta bene, fisicamente c’è e l’autonomia ce l’ha. Gli manca solo il gioco”, riflette Daniele Del Bianco, pitching coach del New Rimini. “I lanciatori partenti saranno sempre gli stessi, Aiello in gara1 ed Herrera nella replica”, aggiunge il tecnico riminese. Per continuare a sperare in un piazzamento tra le prime due di questo girone E con relativa partecipazione ai playoff, gli adriatici non hanno troppe alternative, con la doppietta che è quasi un passaggio obbligato. “Dobbiamo giocare senza guardare la classifica, si va lì per vincere e basta”, suggerisce Del Bianco.

