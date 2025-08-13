Baseball, quarti playoff: San Marino passa a Grosseto (0-4)

Paricaguan, al debutto, è il vincente. Leal e Mendez, per gli ultimi tre inning, i perfetti rilievi. Mercoledì gara2

I quarti di finale cominciano nella maniera migliore, con una bella vittoria allo stadio Jannella di Grosseto in gara1 col Bbc. Lo 0-4 finale matura in momenti diversi della partita. Prima, è il fuoricampo da un punto di Diaz a tracciare la linea al 3° inning. Poi, tra 7° e 9°, ecco gli altri tre punti della sicurezza spinti a casa da Marlin e Proctor. Sullo sfondo, un’eccellente prova dello staff di lanciatori. Paricaguan, al debutto, è il vincente. Leal e Mendez, per gli ultimi tre inning, i perfetti rilievi. Mercoledì sera, alle 20.30, gara2 sullo stesso campo.

LA CRONACA. I partenti sono Gomez e Paricaguan, con gli attacchi che al 1° sono inefficaci e non mandano nessuno in base. Al 2° la prima occasione è per San Marino, che mette due uomini in posizione punto grazie al doppio di Helder e al singolo interno di Pieternella. C’è però già un out e il successivo doppio gioco sulla battuta di Celli impedisce alla squadra di trovare i primi punti della partita. Anche il Bbc va due volte in base nella parte bassa del 2°. Con due out, un errore di Marlin permette a Exposito di raggiungere la prima, mentre il successivo singolo di Cinelli spinge il compagno in seconda. Paricaguan, a quel punto, si riassesta e mette strikeout Chelli per la terza eliminazione.

Il punteggio cambia nella parte alta del 3° quando, al terzo lancio di Gomez, Diaz spara la pallina fuori dalle recinzioni dello Jannella per il solo-homer che porta la squadra in vantaggio. È un punto preziosissimo, perché poi Paricaguan è bravo a tenere quasi sempre sotto controllo il line-up dei padroni di casa. Il Bbc trova valide con l’ex Giovanni Garbella, autore di un singolo al 3° e di un doppio al 6°, ma in entrambi i casi difesa e lanciatore fanno le giocate giuste.

L’attacco sammarinese lascia due uomini in base al 5° e al 6°, ma al 7° inning ritrova l’efficacia nel momento giusto e segna il secondo punto della sua partita. Con un out, Di Fabio batte un gran doppio, poi, dopo l’eliminazione di Batista, è il singolo in mezzo di Marlin a scrivere lo 0-2 a tabellone. Al 9°, ecco i punti della sicurezza. Con un out, Di Fabio è in prima su base ball, mentre Batista centra un doppio che spinge il compagno in terza. Marlin è il secondo out ma Proctor, dopo di lui, trova il singolo a sinistra che fa correre a casa i compagni per lo 0-4. Dopo i sei inning di Paricaguan, sesto e settimo sono di Leal, mentre il nono è di proprietà di Mendez. Nelle ultime tre riprese, i due rilievi si esprimono alla grande e non concedono arrivi in base.

Il San Marino Baseball vince 4-0 e si aggiudica la prima partita della serie di quarti di finale.

IL TABELLINO

BBC GROSSETO – SAN MARINO BASEBALL 0-4

SAN MARINO: Batista ed (1/5), Marlin ss (2/5), Proctor r (1/5), Angulo 2b (0/4), Helder (Lo. Di Raffaele) dh (2/3), Pieternella es (1/3), Celli ec (0/4), Diaz 1b (2/4), Di Fabio 3b (1/3).

BBC: G. Garbella ec (2/4), Herrera ss (0/4), Profar 1b (0/4), Martini 3b (0/3), Deotto ed (0/3), Exposito r (0/3), Cinelli dh (1/3), Chelli es (0/3), Vaglio 2b (0/3).

SAN MARINO: 001 000 102 = 4 bv 10 e 1

BBC: 000 000 000 = 0 bv 3 e 2

LANCIATORI: Paricaguan (W) rl 6, bvc 3, bb 0, so 6, pgl 0; Leal (r) rl 2, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Mendez (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Gomez (L) rl 5, bvc 5, bb 1, so 3, pgl 1; Laurencio (r) rl 3, bvc 3, bb 1, so 3, pgl 1; Peñalver (f) rl 1, bvc 2, bb 1, so 1, pgl 2.

NOTE: fuoricampo di Diaz (1p. al 3°); doppi di Batista, Helder, Di Fabio e G. Garbella.