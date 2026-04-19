Baseball, San Marino: hurrà a Reggio in gara2 (7-9)

Decisivo il settimo inning da cinque punti che ha indirizzato il match verso il Titano. Il lanciatore vincente è Luca Di Raffaele

È ancora sweep per il San Marino Baseball, che centra la doppietta anche alla seconda giornata contro la Palfinger Reggio Emilia. Gara2 in Emilia si chiude sul 7-9, con alcuni momenti cardine durante la gara e con un decisivo settimo inning da cinque punti che ha indirizzato il match verso il Titano. Il lanciatore vincente è Luca Di Raffaele, da segnalare la gran serata nel box per il duo Diaz – Colmenares, autori di un fantastico 7/9 con 6 punti battuti a casa.

LA CRONACA. Il punteggio si sblocca al 2°, con l’attacco ospite a segnare tre punti su Zanchi. Angulo apre l’inning guadagnandosi una base ball, Pieternella lo segue col singolo del vantaggio (0-1), Diaz va con un’altra valida e Colmenares mantiene vivo l’ottimo momento della squadra col doppio da due punti per lo 0-3.

La partita poi fila via liscia fino alla parte bassa del 4°, quando Palumbo ha il primo vero momento di difficoltà del match. Deotto comincia la ripresa con un singolo, mentre Hechavarria lo raggiunge sulle basi grazie a un errore della difesa. I due rubano 3ª e 2ª, poi vanno a segno sul singolo di Marc Rodriguez (2-3). Tejada (bunt) e Saenz (strikeout) sono i primi due eliminati, ma Reggio trova comunque il modo di pareggiare col singolo al centro di Torelli per il 3-3.

Al 5° Palumbo si salva con due uomini in posizione punto e al 6° è Luca Di Raffaele a tirarsi fuori dagli impicci nonostante il doppio in apertura di Tejada. Scampato il pericolo, al 7° l’attacco centra un big inning da cinque punti che decide il match. Wong è in base dopo quattro ball, Marlin lo spinge in seconda con un bunt di sacrificio ma sul singolo di Martini c’è l’out in terza. La ripresa prosegue con la valida di Helder e i quattro ball ad Angulo che generano una situazione di basi piene. L’opportunità è ghiotta e i nostri non se la fanno scappare, col successivo singolo di Pieternella sul neoentrato Carrasco che porta a casa due punti (3-5). Non solo, perché poi arrivano anche il doppio di Diaz (3-7) e il singolo di Colmenares (3-8) che allargano la forbice tra le due squadre.

All’8° Reggio trova il punto del 4-8 con la battuta in doppio gioco di Acosta in situazione di corridori agli angoli (errore di Marc Rodriguez e singolo di Tejada), ma al 9° San Marino ristabilisce le distanze con la consueta e felice combinazione di serata, vale a dire Diaz (singolo) – Colmenares (doppio del 4-9).

Nell’ultimo attacco gli emiliani accorciano con tre punti. Con due in base e un out, è il triplo di Deotto a siglare il 6-9, mentre la successiva volata di Hechavarria vale il 7-9. Con le basi vuote e due out, l’ultima eliminazione di Artitzu è quella di Marc Rodriguez, che batte una linea nel guanto di Wong. È vittoria per San Marino.

IL TABELLINO

PALFINGER REGGIO EMILIA – SAN MARINO BASEBALL 7-9

SAN MARINO: Marlin ss (1/4), Martini 1b (1/3), Helder (Mazzone) dh (1/4), Angulo 2b (0/3), Pieternella (Magnani 0/1) es (2/3), Diaz ed (4/5), Colmenares r (3/4), Di Fabio ec (0/4), Wong 3b (0/4).

REGGIO: E. Rodriguez 3b (0/4), Deotto ed (4/5), Hechavarria ss (2/4), M. Rodriguez 1b (1/5), Tejada r (2/3), Saenz (Acosta 0/1) ec (0/2), Torelli (Giovanardi 0/2) dh (1/2), Urena (Dentoni 0/2) es (0/2), Perez (Alfinito 0/1) 2b (1/3).

SAN MARINO: 030 000 501 = 9 bv 12 e 3

REGGIO: 000 300 013 = 7 bv 11 e 1

LANCIATORI: Palumbo (i) rl 5, bvc 7, bb 0, so 7, pgl 1; Lu. Di Raffaele (W) 3l 2, bvc 2, bb 0, so 4, pgl 0; Artitzu (f) rl 2, bvc 2, bb 1, so 2, pgl 1; Zanchi (L) rl 6.2, bvc 7, bb 5, so 4, pgl 6; Carrasco (r) rl 1.1, bvc 3, bb 0, so 2, pgl 2; Riccò Panciroli (f) rl 1, bvc 2, bb 1, so 1, pgl 1.

NOTE: triplo di Deotto; doppi di Diaz, Colmenares (2), Hechavarria e Tejada.